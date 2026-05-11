Mortal Kombat 3, il regista è cauto: "Prima aspettiamo gli incassi"

Gli incassi del secondo film del franchise basato sul popolare videogame non sono stati strabilianti nel primo weekend di programmazione, ma il regista ha invitato alla cautela

Durante il New York Comic-Con dell'ottobre 2025, era stato annunciato che la Warner Bros. Pictures e la New Line Cinema avevano dato il via libera allo sceneggiatore Jeremy Slater per iniziare a lavorare a Mortal Kombat 3.

Ora, il produttore Simon McQuoid ha condiviso alcuni nuovi commenti su Mortal Kombat 3; tuttavia, va notato che l'intervista è stata registrata prima dell'uscita di Mortal Kombat II, il che significa che McQuoid non ha fatto alcun tipo di spoiler su ciò che l'ultimo film della serie ha in serbo per i fan.

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Per Mortal Kombat 3 bisognerà aspettare il verdetto del box-office

"Sapevamo come avremmo concluso questo film [Mortal Kombat II]", ha dichiarato McQuoid. "Non bisogna essere troppo sicuri di sé. Non voglio mai essere presuntuoso su come una cosa verrà accolta o funzionerà. Ci pensi e fai delle ipotesi. Quindi immagino di essere ancora in quella fase in cui il film non è ancora uscito. Chiedetemelo dopo l'8 maggio".

McQuoid ha poi precisato meglio: "C'è così tanto da cui attingere, ed è allo stesso tempo travolgente ed emozionante. C'è sempre un 'E quel personaggio?' Non finisce mai". Nell'attesa di sapere come andranno gli incassi del film nelle prossime settimane, potete leggere la nostra recensione di Mortal Kombat II.

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Mortal Kombat II è un flop fuori dagli USA

Il sequel del film del 2021 ha registrato un'apertura da 40 milioni negli Stati Uniti raccolti in 3.503 sale, con una media per sala di 11.418 dollari. Questo ottimo risultato cambia completamente se si guardano i mercati esteri dove il film è stato un pesante flop incassando solo 23 milioni (di cui solo 476.000 euro in Italia, dove l'uscita del film è passata inosservata), per un totale globale di 63 milioni.

Il prossimo fine settimana sarà cruciale per il destino di un eventuale Mortal Kombat III, soprattutto considerando l'imminente uscita del nuovo film di Star Wars, The Mandalorian and Grogu.