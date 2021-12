Morbius: la durata ufficiale è leggermente più lunga di Venom - La furia di Carnage

La durata ufficiale di Morbius, è stata rivelata. Secondo la pagina ufficiale del film sul sito web di Cinemark Theatres, Morbius durerebbe un'ora e 48 minuti (cioè 108 minuti). Poco più di 10 minuti in più rispetto a Venom - La furia di Carnage, che dura un'ora e 37 minuti (cioè 97 minuti).

Morbius: Jared Leto in primo piano nel teaser trailer

Sta diventando sempre più raro che un film di supereroi ad alto budget duri meno di due ore. Dei 27 film realizzati finora come parte del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, solo sei durano meno di due ore: L'incredibile Hulk, Thor, Thor: The Dark World, Ant-Man, Doctor Strange e Ant-Man and the Wasp. Anche il recente Spider-Man: No Way Home, una coproduzione Sony/Marvel Studios, arriva a durare ben due ore e 28 minuti (cioè 148 minuti).

Per gli spettatori, la visione di Morbius sarà più agile. Come ha suggerito la presenza del protagonista Jared Leto sul red carpet di Spider-Man: No Way Home, il film in arrivo presenta apparenti legami con l'MCU. Non solo Spider-Man: No Way Home ha sfondato la porta proibita che separava l'MCU e il multiverso di Spider-Man di Sony, ma i trailer ufficiali di Morbius hanno rivelato la presenza di Michael Keaton, che sembra riprendere il ruolo di Adrian Toomes/Vulture di Spider-Man: Homecoming. Il trailer più recente di Morbius vede il protagonista, il Dottor Michael Morbius, nominare un altro personaggio Sony, Venom, che ha una sua connessione con l'MCU.

Morbius, la trasformazione di Jared Leto in una scena dal film Marvel (VIDEO)

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

L'uscita italiana di Morbius è fissata per il 3 Febbraio 2022.