Jared Leto alla premiere di Spider-Man: No Way Home, la collana svela che Morbius fa parte dei Sinistri Sei

Più elegante che mai, Jared Leto è apparso sul red carpet della premiere di Spider-Man: No way Home che si è tenuta a Los Angeles poche ore fa sfoggiando una collana che suggerirebbe il suo Morbius faccia parte dei Sinistri Sei.

Jared Leto, star di morbiusMorbius, ha dato sostegno alla premiere di Spider-Man: No Way Home intervenendo al Regency Village Theater di Los Angeles. Con l'arrivo di Morbius al cinema, lo Spider-Man Extended Universe si espanderà con la comparsa di un nuovo villain dopo Venom.

Nel film Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una grave malattia del sangue che acquista incredibili superpoteri. Alla premiere, Jared Leto ha sfoggito una collana d'oro con il numero 6, indizio che lascerebbe intendere che il personaggio di Morbius in futuro entrerà a far parte del team di cattivi noti come i Sinister Six, i Sinistri Sei.

È già stato confermato che Spider-Man: No Way Home esplorerà il multiverso, favorendo la ricomparsa di numerosi cattivi dei precedenti film di Spider-Man. Villain come Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e Green Goblin (Willem Dafoe) sono stati confermati, in più nel trailer ci sono indizi che fanno pensare all'apparizione di Sandman (Thomas Haden Church) e Lizard (Rhys Ifans).

Ne resterebbe fuori solo uno, il sesto villain, cioè Morbius, che in un precedente trailer del cinecomic viene visto interagire con un altro personaggio del Marvel Cinematic Universe, il cattivo di Spider-Man: Homecoming Adrian Toomes, alias Vulture (Michael Keaton). Il personaggio di Leto è stato anche lanciato in una presentazione video criptica di Sony al CCXP brasiliano all'inizio di questo mese, in cui si suggeriva il possibile ingresso di Morbius nei Sinistri Sei.

"Se avete visto l'ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home, sapete che il multiverso è ufficialmente aperto. E ci sono varie opportunità per i cattivi di incontrarsi, prosperare e forse anche coltivare i loro intenti più... sinistri", ha detto Leto nel video.

Dopo numerosi rinvii, l'uscita italiana di Morbius è fissata per il 3 febbraio.