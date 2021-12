Morbius, la trasformazione di Jared Leto in una scena dal film Marvel (VIDEO)

Il prossimo gennaio Morbius arriverà al cinema, ma prima di allora, guardiamo come in questa nuova clip dal film il brillante scienziato interpretato da Jared Leto si trasforma in una misteriosa creatura dopo un'azione estrema che gli cambierà per sempre per sempre la vita.

Nel filmato condiviso assieme a un nuovo poster del film, Michael Morbius, biochimico affetto da leucemia, chiede aiuto ad Martine Bancroft, la dottoressa interpretata da Adria Arjona, dopo che nel suo sangue è entrato in circolo quello di un pipistrello vampiro.

Ma basterà un momento di distrazione per perdere di vista Morbius e ritrovarsi davanti un'incredibile creatura in preda all'istinto, che non esiterà ad eliminare ciò che lo fa sentire minacciato.

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, vedrà nel cast oltre a Leto e Arjona anche Matt Smith, Michael Keaton, Jared Harris, Tyrese Gibson, Archie Renaux, Charlie Sotwell e Corey Johnson. Il film debutterà sugli schermi il 28 gennaio 2022.