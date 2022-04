Morbius debutta al box office USA con 40 milioni, 84 milioni l'incasso globale

La critica non ha apprezzato Morbius che trovo, però, il sostegno del pubblico debuttando in vetta al botteghino americano e incassando 84 milioni a libello globale.

L'attesa per l'arrivo di Morbius è stata ripagata dai lauti incassi del film al debutto nel box office USA. La pellicola Sony interpretata da Jared Leto incassa 39,1 milioni da 4.268 sale e segna una media per sala di 9.161 dollari nonostante le critiche negative. Sui mercati internazionali Morbius incassa altri 44,9 milioni arrivando a 84 milioni complessivi. Come rivela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto guida il cast nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue.

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in un momento sul set

In seconda posizione troviamo la nuova commedia di Sandra Bullock, lo scatenato The Lost City, con Channing Tatum, Daniel Radcliffe e con un cameo di Brad Pitt, che incassa altri 14,8 milioni di dollari per un totale di 54,5 milioni. Un record per un film guidato da una protagonista femminile in tempi di crisi degli incassi.

The Batman è ora terzo, ma incassa altri 10,8 milioni ed è vicinissimo al traguardo dei 350 milioni di incasso domestico. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

Stabile in quarta posizione l'avventuroso Uncharted, che incassa altri 3,6 milioni arrivando a un totale di 139 milioni. Tom Holland e Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che racconta le avventure di Nathan Drake, come segnala anche la nostra [recensione di Uncharted (https://movieplayer.it/articoli/uncharted-recensione_26439/ "Uncharted, la recensione: predatori dell'avventura perduta"), che vede il giovane avventuriero impegnato in una pericolosa missione alla ricerca di un tesoro, accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Ancora quinto l'anime giapponese Jujutsu Kaisen 0: The Movie, che incassa 2 milioni arrivando a un imponente totale di 29,6 milioni. Performance impressionante per l'anime che negli USA trova un pubblico affezionato.