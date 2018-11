Monster Hunter: una nuova foto del film con Milla Jovovich

Monster Hunter, l'adattamento dell'omonimo videogioco, avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Milla Jovovich, a cui è stato affidato il ruolo del Capitano Natalie Artemis, leader di una squadra di soldati delle Nazioni Unite, e una nuova immagine condivisa da Tony Jaa la mostra ora in azione!

Ecco lo scatto:

Time for the monsters to watch out. Were coming for them.#monsterhuntermovie pic.twitter.com/3z7nHpua6W — Tony Jaa (@tonyjaaofficial) November 20, 2018

Le riprese di Monster Hunter sono attualmente in corso a Città del Capo, Sud Africa. La regia è stata affidata a Paul W.S. Anderson, già autore della saga di Resident Evil ed esperto di adattamenti da videogame. Il filmmaker ha condiviso la sinossi del progetto: "Per ogni mostro c'è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco scopre che è in realtà il discendente di un antico eroe. Dovrà quindi viaggiare con destinazione un mondo mistico per essere addestrato e diventare un Cacciatore di Mostri, prima che delle creature mitiche provenienti da un altro mondo distruggano il nostro".

Milla Jovovich interpreta Artemis, nel cast anche Ron Perlman nei panni di Admiral, leader del gruppo del Cacciatore (Tony Jaa). T.I. Harris sarà un cecchino chiamato Link e con lui troveremo anche Diego Boneta.

Leggi anche:

Resident Evil: i momenti migliori della saga cinematografica

I trailer dei videogiochi come opere d'arte: 15 video indimenticabili

Come nel caso del primo Resident Evil, Monster Hunter getterà le basi per un possibile franchise, nel film sono previste ambientazioni desertiche e navi che navigano tra la sabbia. Le creature saranno di dimensioni enormi, alcune persino più grandi di un isolato. I mostri vivranno sotto la sabbia, tra le fonti di ispirazione del progetto spicca Dune. Previsti anche draghi volanti, enormi ragni e altre entità fantastiche. L'epilogo del film mostrerà una battaglia epica ambientata a Los Angeles e la scoperta che le creature sono apparse in cerca di vendetta darà la spinta narrativa giusta per sviluppare il sequel.