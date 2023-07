Mission: Impossible, Tom Cruise: 'Voglio interpretare Ethan Hunt fino a quando avrò 80 anni'

Tom Cruise ha svelato che vuole seguire l'esempio di Harrison Ford e continuare a interpretare Ethan Hunt nei film di Mission: Impossible fino a quando avrà 80 anni.

L'attore, prima della première australiana di Dead Reckoning Parte 1, ha infatti svelato i suoi progetti, smentendo così le ipotesi di una possibile conclusione del franchise.

Il desiderio di Tom

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Tom Cruise, presentando Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, ha dichiarato: "Harrison Ford è una leggenda. Spero di poter continuare ad andare avanti. Ho 20 anni per raggiungerlo. Spero di poter continuare a girare i film di Mission: Impossible fino a quando avrò la sua età".

Ford, pur avendo detto addio all'iconico ruolo dell'archeologo, ha recentemente dichiarato che non ha intenzione di smettere di recitare: "Non me la passo bene quando non devo lavorare. Amo lavorare. Amo sentirmi utile".

L'icona del cinema ha poi aggiunto: "Si tratta poi delle persone con cui hai occasione di lavorare, dell'intensità e dell'intimità della collaborazione".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

Il settimo capitolo della storia

Nel settimo film della saga Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.