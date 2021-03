Mission: Impossible 7, un nuova foto dal set anticipa il ritorno di Vedova Bianca

Una nuova foto dal set di Mission: Impossible 7 avrebbe anticipato il ritorno di Vedova Bianca, personaggio interpretato da Vanessa Kirby in Mission: Impossible Fallout, grazie al post pubblicato dal regista Christopher McQuarrie su Instagram per congratularsi con l'attrice per la sua nomination agli Oscar.

Dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2021, il regista di Mission: Impossible 7 Christopher McQuarrie si è congratulato con Vanessa Kirby per la sua nomination come miglior attrice protagonista per Pieces of a Woman. La pubblicazione della foto dell'attrice sul set è stato interpretato come un'anticipazione del ritorno del suo personaggio, Alanna Mitsopolis, alias la Vedova Bianca:

"Le più sincere congratulazioni da tutta la tua famiglia Mission per la tua meritatissima nomination all'Oscar."

Sappiamo che Christopher McQuarrie ha un debole per le rivelazioni sul cast del suo film, quindi potrebbe aver anticipato il ritorno in qualche forma della Vedova Bianca in Mission: Impossible 7. In precedenza, la stessa Vanessa Kirby aveva lasciato intendere che avrebbe ripreso il ruolo in Mission: Impossible 7 e 8.

Mentre i dettagli della trama di Mission: Impossible 7 sono ancora top secret, ipotizziamo che la Vedova Bianca torni per aiutare Ethan Hunt e l'FMI in una nuova missione. Considerando il passato complicato del personaggio, questo nuovo film ha la possibilità di approfondire i retroscena di Alanna e possibilmente reintrodurre alcuni personaggi passati di Mission: Impossible.

Mission: Impossible 7 dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2021.