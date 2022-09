Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo primo al box office italiano, seguito da Il signore delle formiche

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una foto del film d'animazione

Prosegue il dominio di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo in testa al box office italiano. Il film non molla la prima posizione e per la quarta settimana consecutiva si conferma campione d'incassi con 617.000 euro che lo portano a un totale di oltre 12,6 milioni di incasso complessivo. Come potete scoprire dalla recensione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in questa nuova avventura scopriamo le origini di Gru (il candidato all'Oscar Steve Carell doppiato in italiano da Max Giusti), dodicenne di periferia che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni.

Minions 2: Dopo gli anni 60 e gli anni 80 ecco gli anni 70

Il signore delle formiche: Luigi Lo Cascio in primo piano

Alle spalle della pellicola illumination troviamo il debutto de Il signore delle formiche di Gianni Amelio, reduce dal Concorso di Venezia 2022, che incassa 431.000 da 420 sale. Qui la nostra recensione de Il signore delle formiche, interpretato da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, è incentrato sul processo scandalo col quale il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne.

Il signore delle formiche, Gianni Amelio: "Ho scoperto le stesse fragilità di Aldo, questo ha giovato al film"

Scende in terza posizione DC League of Super-Pets, divertissement targato DC che incassa altri 349.000 euro, superando 1,2 milioni di euro totali. Come rivela la nostra recensione di DC League of Super-Pets, la pellicola animata è incentrata sull'alleanza tra il cane di Superman e un gatto volante per fermare il crimine mentre Superman è in vacanza.

DC League of Super-Pets, The Rock condivide la scena post-credit (con dei personaggi d'eccezione)

In calo Bullet Train, scatenato thriller ambientato su un treno giapponese ad alta velocità su cui si ritrovano un manipolo di assassini, quarto con un incasso di 288.000 euro che lo porta a fiorare i 3 milioni di euro. Brad Pitt guida un cast all star di cui fanno parte Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Michael Shannon e tanti altri volti noti per una pellicola ricca di colpi di scena, sparatorie, combattimenti e divertimento, come anticipa la nostra recensione di Bullet Train.

Altro debutto in quinta posizione con l'horror al femminile Watcher, interpretato da Maika Monroe, che apre con 271.000 euro di incasso in 275 sale. Come spiega la nostra recensione di Watcher, Maika Monroe interpreta un'americana che si trasferisce a Bucarest per seguire il marito nel suo nuovo lavoro. Mentre cerca di integrarsi nella nuova realtà, la città viene sconvolta dagli omicidi di un serial killer.