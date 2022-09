DC League of Super-Pets, la recensione: Un super cane per un super uomo

DC League of Super-Pets: un'immagine

Poteri e responsabilità, lo sappiamo bene, vanno sempre a braccetto. Lo sa Spider-Man, lo sa bene anche Superman e questo sentimento non potrebbe non passare anche al suo cane, protagonista del film d'animazione che ne racconta le gesta mentre ironizza sul mondo degli eroi DC e dei cinecomic in generale, come vedremo in questa recensione di DC League of Super-Pets. È forse quella Justice League, o almeno una bizzarra versione di essa, che su grande schermo ci era mancata? Cercheremo di spiegarvelo.

Tale padrone, tale cane

DC League of Super-Pets: un momento del film animato

Abbiamo aperto ricordando il legame tra poteri e responsabilità, ma c'è un altro assunto consolidato che anche il cinema ha contribuito a trasmettere: che i cani somiglino ai propri padroni. E così è anche per Super Dog, il cane di Superman, che condivide lo stesso senso della giustizia e la stessa dedizione alla causa oltre, ovviamente, agli stessi super poteri: volo, raggi dagli occhi, super forza, tutto il pacchetto che ben conosciamo e che permette all'alter ego di Clark Kent di operare in nome della giustizia nel salvaguardare l'umanità. Poteri che purtroppo non gli saranno utili quando ce ne sarà bisogno, quando Superman viene rapito da un pericoloso quanto buffo villain, una cavia da laboratorio che ha acquisito i poteri e idolatra Lex Luthor. In quel caso Super Dog non potrà far altro che capire che ci sono armi ancora più potenti, come l'amicizia e la lealtà.

Eroi a quattro zampe

DC League of Super-Pets: una sequenza

Una lezione che imparerà dai compagni a quattro zampe che lo affiancheranno nella sua avventura e battaglia, altri animali che hanno ottenuto poteri come il villain della situazione, da un cane inaridito dalle vicissitudini della vita, una pittoresca tartaruga, una maialina insicura e uno scoiattolo rosso. Personaggi che funzionano sia singolarmente come caratterizzazione, complice il lavoro sui doppiatori originali, da Kevin Hart a Diego Luna, sia come surreale gruppo di improbabili eroi. Un lavoro sul cast vocale di DC League of Super-Pets completato anche per gli eroi umani che accompagnano il racconto, da John Krasinski a Keanu Reeves nei ruoli di Superman e Batman.

La Justice League che meritavano?

DC League of Super-Pets: una scena del film

Il gruppo di super-animali è un po' la Justice League che avremmo meritato, se non altro per la capacità di colpire il pubblico, sia divertendolo che emozionandolo per alcune svolte che li riguardano. Peccato che il film proceda a strappi, per gag che funzionano meglio di un plot di base piuttosto lineare. Non ci sentiamo però di considerarlo un difetto significativo, anche considerando il target primario di DC League of Super-Pets che si divertirà con le gesta di questi eroi. Agli accompagnatori più maturi resta comunque un lavoro di citazioni e ironia sul mondo degli eroi DC e dei cinecomic in generale, che incuriosisce e intrattiene a dovere.

