DC League of Super-Pets, The Rock condivide la scena post-credit (con dei personaggi d'eccezione)

"The Rock" tornerà presto sui vostri schermi in versione animata con DC League of Super-Pets, ma nel frattempo, se non vi importa degli spoiler, godetevi la scena post-credit del film che ha condiviso.

Dal 1 settembre al cinema sarà possibile vedere una nuova pellicola animata targata DC, DC League of Super-Pets, e per pubblicizzarne l'uscita Dwayne "The Rock" Johnson, doppiatore del protagonista del film, ha deciso di condividere con tutti la chiacchierata scena post-credit (in cui, spoiler, interpreta altri due personaggi... di chi si tratterà mai?).

Potremmo non vedere mai Batgirl sullo schermo, ma un'altra pellicola DC è in procinto di arrivare al cinema e ha già fatto il suo debutto nelle sale d'oltreoceano (oltre ad essere stato presentato al pubblico del Giffoni Film Festival lo scorso 29 luglio): stiamo parlando di DC League of Super-Pets, la pellicola animata dedicata ai superamici animali della Justice League, a partire da Krypto, il cane di Superman.

E mentre è Dwayne Johnson a prestare la voce proprio a Krypto, affiancato da un cast di doppiatori davvero stellari (Keanu Reeves, John Krasinski, Kevin Hart, Kate McKinnon, Natasha Lyonne, Diego Luna giusto per citarne alcuni), indovinate chi doppia le guest star della scena post- credit del film... Sì, sempre lui, The Rock! E sapete perché? C'entra un certo Black Adam.

"Il mondo sta iniziando a fremere d'entusiasmo su quello che un giorno potrebbe essere uno scontro tra Superman e Black Adam. Ma fino ad allora, il cane di Black Adam, Anubis, ha qualcosa da dire a Krypto, il cane di Superman" ha scritto l'attore su Instagram "La definizione e la filosofia dell'antieroe è decisamente intrigante... E sì, se ascoltate attentamente, noterete che presto la voce a entrambi i cani e a Black Adam!".

Se guardare o meno questa scena è, ovviamente, a vostra discrezione, ma in attesa di Super-Pets in arrivo a settembre e di Black Adam, in arrivo invece a ottobre, ci sembra un buon modo di intrattenersi, non trovate?