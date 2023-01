Let It Snow, Il signore delle formiche, Love Life, L’angelo dei muri e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica homevideo le recensioni di: Let It Snow, Il signore delle formiche, Love Life, L'angelo dei muri, Mistero a Saint-Tropez.

La prima parte delle nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray, per scoprire nuove uscite spesso troppo nascoste all'ombra dei film di maggior successo, si apre con Let It Snow, thriller-horror dall'ambientazione particolare, quella delle grandi distese innevate di alta montagna. A seguire l'intenso Il signore delle formiche di Gianni Amelio, che era stato presentato a Venezia proprio come Love Life, commovente dramma firmato da Kōji Fukada. Si prosegue con un'opera italiana molto particolare come L'angelo dei muri, per chiudere poi con la commedia francese Mistero a Saint-Tropez.

Let It Snow: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ambientato sulle innevate vette di montagne insidiose, Let It Snow è un thriller-horror diretto da Stanislav Kapralov. Una coppia di fidanzati appassionati di snowboard è decisa a fare free riding sulla neve e ad avventurarsi anche in zone proibite per spirito di avventura. Ma i due finiscono per separarsi e la ragazza all'improvviso sembra essere perseguitata da un misterioso motociclista mascherato che la insegue minaccioso sulle nevi. Sarà solo l'inizio di un vero incubo.

Let It Snow: una scena del film

IL BLU-RAY. Let It Snow è arrivato in homevideo con un'elegante confezione slipcase targata Midnight Factory, la collana di Plaion. Il blu-ray è povero di extra (c'è solamente il trailer, ma all'interno della confezione c'è anche il consueto booklet) ma tecnicamente è davvero eccellente, a partire da un video straordinario. Ottimo anche l'audio, presentato in DTS HD 5.1 e molto vivace e coinvolgente in tanti momenti: dall'elicottero al forte vento in quota, dai momenti più tesi alla colonna sonora, la spazialità è molto accentuata grazie a un robusto lavoro di tutti i diffusori e a un sub preciso, energico ma mai invadente.

DA NON PERDERE. Il video come detto è davvero eccellente. Il dettaglio è sempre incisivo e granitico su tutti gli elementi del piano, le panoramiche della montagna sono spettacolari con un bianco perfetto a riprodurre la neve, senza sbavature. Anche le scene più scure, quelle notturne o alcune illuminate solo dal crepitìo di un fuoco, denotano una solidità e una compattezza incredibili, grazie a un nero perfetto e a un croma sempre preciso e vivace.

I VOTI. Video 8,5 - Audio: 8 - Extra: 5

Il signore delle formiche: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato all'ultima Mostra di Venezia, Il signore delle formiche diretto da Gianni Amelio è una storia vera sulla violenza e l'ottusità della discriminazione, e racconta la vicenda del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), che fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia che voleva guarirlo da quell'influsso "diabolico", venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock.

Il signore delle formiche: Luigi Lo Cascio in primo piano

IL BLU-RAY. Il signore delle formiche è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente ottimo a partire da un video dal dettaglio incisivo e cristallino, con un quadro nitido e compatto e un croma equilibrato e aderente alla fotografia. Qualche leggera flessione si registra in qualche scena particolarmente scura, ma in genere la qualità resta alta. L'audio in DTS HD Master Audio 5.1 deve fare i conti soprattutto con i dialoghi, peraltro puliti e dal buon timbro, ma l'attenzione per i particolari ambientali risulta comunque soddisfacente con i diffusori che si mettono in azione per alcuni effetti.

DA NON PERDERE. Non eclatante per quantità ma sicuramente interessante il reparto extra. C'è infatti il commento audio di Gianni Amelio, sempre una cosa gradita e rara a trovarsi in un film italiano. Troviamo poi 11 minuti di scene tagliate, che si possono vedere anche con il commento dello stesso regista. A chiudere il tutto una galleria fotografica di quasi 7 minuti.

I VOTI. Video 8 - Audio: 7 - Extra: 7

Love Life: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato alla Mostra di Venezia lo scorso settembre, Love Life diretto da Koji Fukada è un intenso e commovente dramma sulla solitudine del dolore, un sentimento difficile da condividere. Nel film la vita di Taeko, che vive con il marito e il piccolo Keita avuto da un precedente matrimonio, è sconvolta dalla morte del figlioletto in un incidente domestico. La tragedia segna il ritorno del padre biologico del bambino, un uomo sordomuto di cui la donna non aveva notizie da anni.

Love Life: una sequenza del film

IL DVD. Love Life è approdato in homevideo grazie al DVD targato CG-Teodora distribuito da Mustang. Un prodotto scarno (negli extra è presente solamente il trailer) e poco convincente sul lato video. Soprattutto le panoramiche sul quartiere sono penalizzate da contorni incerti ed evidenti sgranature, un quadro nel quale il dettaglio fa fatica a emergere. Molto meglio i primi piani, mentre il croma è vivace con colori a volte intensi.

DA NON PERDERE. Sicuramente migliore l'audio, un Dolby Digital 5.1 presente sia per la traccia italiana che quella originale. Il film non propone molti spunti sonori, ma quando la scena lo richiede i diffusori restituiscono un'ambienza piuttosto ampia e precisa, oltre a dialoghi dal buon timbro e a una resa avvolgente della colonna sonora.

I VOTI. Video 6 - Audio: 7 - Extra: 4

L'angelo dei muri: la recensione del DVD

IL FILM. Thriller dalle atmosfere soprannaturali diretto da Lorenzo Bianchini, L'angelo dei muri vede protagonista Pietro, un uomo anziano (Pierre Richard) che vive tutto solo in un appartamento malandato di una dimora storica. Ma quando arriva lo sfratto esecutivo, per continuare a viverci Pietro si rifugia in un anfratto dell'appartamento che ha costruito per non essere visto. A travolgere i suoi piani di invisibilità, arriva una madre con una figlia piccola. E certe emozioni torneranno a galla.

L'angelo dei muri: Pierre Richard in una scena

IL DVD. L'angelo dei muri è arrivato in homevideo con un DVD CG-Tucker davvero eccellente, sia sul piano tecnico che per quanto riguarda gli extra. Il video è al top per lo standard DVD, per la capacità di mantenere solidità, compattezza e un buon dettaglio nonostante l'ambientazione cupa, angusta e spesso scura del film. Ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 è ottimo per la capacità di catturare i rumori furtivi nella casa, il vento impetuoso e le sonorità dalle finestre aperte. Colpisce soprattutto l'estrema precisione direzionale di alcuni effetti.

DA NON PERDERE. Una bella sorpresa arriva anche dagli extra. Oltre al trailer, troviamo L'immagine del pensiero (2' e mezzo), ovvero l'idea di cinema del regista, poi un'intervista allo stesso Lorenzo Bianchini (15' e mezzo), quindi una clip commentata dal regista (3') e la sequenza iniziale con il commento di Bianchini (3' e mezzo)

I VOTI. Video 8 - Audio: 8 - Extra: 7

Mistero a Saint-Tropez: la recensione del DVD

IL FILM. Divertente commedia francese ambientata negli anni Settanta, Mistero a Saint-Tropez diretto da Nicolas Benamou, con Christian Clavier e Benoît Poelvoorde fra i protagonisti, ha al centro un sabotaggio all'auto della coppia formata dal miliardario Croissant e sua moglie Eliane, che hanno invitato la crème dello show-business nella loro sontuosa villa di Saint-Tropez. Ad arrivare sul posto per indagare il commissario Botta, che tentando di risolvere il caso combinerà però una serie di esilaranti pasticci.

Mistero a Saint-Tropez: Gérard Depardieu in un'immagine

IL DVD. Mistero a Saint-Tropez è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang-I Wonder. Nel video a colpire positivamente è il croma colorato e vivace, ma anche un buon dettaglio nei medi piani e sui volti degli stravaganti personaggi. Le immagini vanno però in difficoltà su alcune panoramiche della location e su certi fondali, soprattutto sui lunghi piani, spesso tremolanti e sgranati. Negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Per quanto riguarda l'audio, l'aspetto positivo è che oltre alla traccia Dolby Digital 5.1 troviamo anche un DTS 5.1 piuttosto frizzante, che riesce a mettersi in buona mostra nella resa delle musiche, nella cura dell'ambienza tranquilla di certe scene, ma soprattutto nelle rombanti peripezie sulle vetture in alcune scene.

I VOTI. Video 6,5 - Audio: 7 - Extra: 4

