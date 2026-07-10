Millie Bobby Brown presa in giro sul set di Stranger Things: "Era solo una patata al cartoccio"

Durante una nuova intervista, Millie Bobby Brown ha raccontato un curioso retroscena dal set di Stranger Things. L'attrice ha spiegato che i colleghi americani restavano puntualmente sorpresi dai suoi pranzi tipicamente britannici.

Le differenze culturali, a volte, emergono nei momenti più inaspettati: per Millie Bobby Brown è successo durante la pausa pranzo sul set di Stranger Things, dove un semplice piatto della tradizione inglese è diventato motivo di battute e incredulità da parte dei colleghi americani.

"Mi guardavano come se arrivassi da un altro secolo"

Ospite del programma Hot Ones, l'attrice britannica ha raccontato che durante le riprese della serie Netflix era solita portare da casa alcuni piatti tipici del Regno Unito. Una scelta che, però, lasciava spesso senza parole il resto del cast. "Sul set di Stranger Things mi prendevano spesso in giro per il cibo", ha spiegato Brown, ricordando le reazioni dei colleghi. "Erano tutti americani e mi chiedevano: "Ma che cosa stai mangiando?"".

Stranger Things: Millie Bobby Brown agli inizi

Millie Bobby Brown ha raccontato che le battute erano ormai diventate un'abitudine. Secondo lei, i compagni di set guardavano quei pranzi come se appartenessero a un'altra epoca. "Mi dicevano che sembrava di vedere qualcosa trovato nell'Ottocento, avvolto nella carta stagnola."

Per evitare di attirare continuamente l'attenzione, Brown ha ammesso di essersi ritrovata più di una volta a consumare il pranzo in disparte. "Finivo per nascondermi in un angolo pur di mangiare in pace."

Il piatto che suscitava più curiosità? Una semplice jacket potato con fagioli e formaggio, uno dei pasti più comuni nel Regno Unito. "Continuavano a chiedermi cosa fosse. Io rispondevo: "È solo una patata al forno con fagioli e formaggio. Tutto qui"."

In Inghilterra nessuno si sorprende

Brown ha spiegato che la situazione cambia completamente quando lavora nel suo Paese. Sul set delle produzioni britanniche, infatti, quello stesso pranzo viene accolto come qualcosa di assolutamente normale. "Quando lavoro in Inghilterra tutti mi dicono: "Ah, una jacket potato! Che bella scelta!". Negli Stati Uniti, invece, proprio non la capivano."

Millie Bobby Brown sul red carpet

Nel corso della conversazione, l'attrice ha parlato anche dei piatti preparati dalla madre, raccontando con ironia che il suo cavallo di battaglia è praticamente uno soltanto. "Gli spaghetti al ragù sono più o meno l'unica cosa che cucina."

Brown ha scherzato sul fatto che, durante alcune settimane, quel piatto comparisse così spesso da diventare quasi un appuntamento fisso. "Mi diceva: "Stasera faccio ancora gli spaghetti al ragù". E io pensavo: "Mamma, li abbiamo mangiati già tre volte questa settimana"."

Nonostante le battute, ha confessato di avere un debole proprio per quella ricetta di famiglia. Quando torna nel Regno Unito evita persino di ordinarla al ristorante, perché nessuna versione riesce a competere con quella preparata dalla madre.

L'episodio raccontato dall'interprete di Undici offre così uno sguardo leggero sulla quotidianità del set di Stranger Things, dimostrando come anche un semplice pranzo possa trasformarsi in un piccolo scontro di abitudini tra culture diverse.