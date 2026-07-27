Be My Sunshine, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto: Poyraz e Haziran in crisi

Le anticipazioni di Be My Sunshine dal 27 luglio al 2 agosto raccontano una settimana decisiva per Poyraz e Haziran, alle prese con nuove difficoltà e interferenze. Sull'isola non mancheranno però dichiarazioni d'amore, delusioni e nuovi legami.

Be My Sunshine è la commedia romantica turca ambientata sulla suggestiva isola di Kirlangiç (l'isola delle rondini), dove l'incontro tra Haziran e Poyraz dà vita a una storia d'amore intensa e piena di ostacoli. Lei è una giovane donna abituata alla vita frenetica di Istanbul e al mondo della moda, mentre lui è profondamente legato alla sua isola, alle sue tradizioni e al boutique hotel di famiglia. Tra incomprensioni, segreti, vecchi rancori e interferenze esterne, il loro sentimento dovrà affrontare numerose prove.

Cosa succederà questa settimana? Poyraz e Haziran ancora una volta messi alla prova

Nelle puntate in onda dal 27 luglio al 2 agosto alle 14:45, la relazione tra Poyraz e Haziran sarà messa nuovamente a dura prova. I due dovranno fare i conti con le strategie di Batu e Idil, con l'opposizione di Aliye e Zeynep e con decisioni che rischiano di cambiare per sempre il loro futuro. Nel frattempo, anche le altre coppie dell'isola vivranno momenti di svolta, tra dichiarazioni d'amore, delusioni e nuovi legami.

Dal lunedì al venerdì vengono trasmessi due episodi al giorno, mentre nel fine settimana sono proposti tre episodi. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della serie turca.

Lunedì 27 luglio

Poyraz e Haziran vivono il loro primo giorno ufficialmente insieme come coppia, ma la loro felicità viene presto turbata dal ritorno di Batu. Il ragazzo, infatti, è ancora sull'isola e spiega di essersi nascosto dopo essere fuggito dalla propria famiglia.

Poyraz, però, non si lascia convincere e gli ribadisce di volerlo lontano dalla sua vita. Batu, deciso a trovare qualcosa che possa usare contro di lui, si introduce invece in casa di Aliye e la fa addormentare mettendole qualcosa nel caffè. Durante la ricerca trova soltanto una vecchia fotografia di Poyraz bambino, nella quale il volto della madre è stato ritagliato.

Nel frattempo, Poyraz, Haziran, Mert, Burak e Nehir trascorrono del tempo insieme ad Aliye per preparare le decorazioni dei portachiavi destinati alla vendita durante la fiera. Una volta concluso il lavoro, Poyraz organizza una cena romantica per Haziran, desideroso di trascorrere una serata tranquilla soltanto con lei. I suoi progetti, però, saltano quando Batu si presenta al ristorante insieme a Idil, provocando la sua immediata irritazione.

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Anche gli altri abitanti dell'isola sono alle prese con situazioni complicate. Melisa e Alper continuano a mantenere segreta la loro relazione, mentre lui appare sempre più sotto pressione. Görkem e Nehir cercano alcuni oggetti nella casa della defunta Hasibe da destinare alla fiera benefica. Intanto, mentre Poyraz cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con Haziran, Latif e Fatih si ritrovano a trascorrere una serata insieme. Batu e Idil, invece, decidono di confidarsi reciprocamente alcuni segreti che avevano promesso di custodire.

Martedì 28 luglio

Durante la fiera di beneficenza, Poyraz è preoccupato per Idil dopo aver scoperto dal suo medico che la ragazza non si sta sottoponendo regolarmente alle terapie. Haziran, che non conosce la verità, interpreta la sua preoccupazione in modo diverso e comincia a provare una certa gelosia. Poco dopo, una lettera anonima costringe Poyraz a raccontare ad Haziran un doloroso episodio del suo passato: a soli 13 anni era finito in riformatorio dopo essersi assunto la responsabilità di un'aggressione ai danni del compagno della madre.

La confessione, invece di allontanare Haziran, rafforza il legame tra i due e la ragazza gli ribadisce tutto il suo amore. Quando Poyraz scopre che è stato Batu a inviarle la lettera, lo affronta duramente, ma Haziran cerca di evitare che la situazione degeneri. A quel punto interviene Idil, che confessa apertamente di essere innamorata di Poyraz e racconta ad Haziran della propria malattia, nella speranza che la ragazza decida di farsi da parte. Rimasto solo con Haziran, Poyraz sostiene però di non credere alla versione di Idil e teme che la sua malattia sia soltanto una strategia per separarli.

Intanto Poyraz e Haziran continuano a fingere di essersi lasciati per portare avanti il loro piano, ma la messinscena finisce per coinvolgere sempre più persone. Quasi tutti sull'isola credono ormai che la coppia si sia separata, anche se Batu e Idil restano sospettosi. La situazione rischia di diventare ancora più complicata durante un torneo di beach volley organizzato per beneficenza. Nel frattempo, Zeynep ritrova la sua vecchia amica Lütfiye, tornata sull'isola dopo molti anni, e fa la conoscenza di suo figlio Okan, un ragazzo che potrebbe diventare un pretendente per Haziran.

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Mercoledì 29 luglio

Poyraz e Haziran continuano a portare avanti la loro finta separazione, mentre Batu e Idil cercano di capire se la rottura sia davvero avvenuta e quali siano le ragioni. Fatih e Latif collaborano per cercare di far cambiare idea a Zeynep e rendere Nehir più disponibile al dialogo. Intanto Biricik è furiosa con Alper e Melisa per aver scoperto ciò che hanno fatto alle sue spalle. Aliye, invece, si reca a Istanbul per chiedere aiuto a una donna misteriosa: vuole ottenere il denaro necessario a saldare i debiti di Poyraz e convincerlo così a lasciare il lavoro al boutique hotel insieme ad Haziran.

Nel frattempo, sull'isola non mancano altri problemi. Görkem è disperato dopo la scomparsa delle sue adorate scarpe rosse e si mette a cercarle ovunque. Biricik, invece, è sconvolta dopo aver scoperto il bacio tra Alper e Melisa e aver capito che i sentimenti del ragazzo sono rivolti alla sua rivale. Fatih prova a conquistare Nehir con una collana acquistata insieme a Latif, ma la ragazza reagisce male e la rompe, confessando comunque di avere paura che sua madre possa soffrire ancora.

La situazione precipita quando Zeynep fa chiamare Haziran a casa di Selma, dove la ragazza incontra Lütfiye e Okan, che le fanno una proposta di matrimonio. Poyraz viene informato da Burak e reagisce con rabbia, ma Haziran riesce a convincerlo a non compromettere il loro piano. Poco dopo, Batu e Idil li contattano separatamente e decidono di incontrarsi. Durante un momento trascorso insieme a spaccare legna, Batu rivela a Poyraz che dietro tutto c'è Zeynep, che gli aveva chiesto di far separare i due innamorati. Nel frattempo Haziran accompagna Idil in ospedale.

Giovedì 30 luglio

Dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno cercato di ostacolare la loro relazione, Haziran e Poyraz decidono di reagire con una mossa inaspettata. I due organizzano un matrimonio senza informare le due donne delle loro intenzioni e le invitano al boutique hotel. Quando Aliye e Zeynep si rendono conto di ciò che sta accadendo, hanno un malore e vengono trasportate in ospedale. La cerimonia viene così interrotta e le due donne accusano Haziran e Poyraz di averle messe in pericolo con la loro decisione.

La coppia, però, non ha intenzione di arrendersi e cerca una soluzione per riconquistare la fiducia delle rispettive famiglie. Nel frattempo, Biricik prende una decisione importante e acquista la pasticceria di Melisa. Haziran, desiderosa di fare una sorpresa a Poyraz, entra di nascosto in casa di Aliye per cercare la ricetta del suo famoso börek. Poyraz, invece, lavora a un progetto segreto: vuole realizzare un servizio fotografico dedicato a Zeynep senza che Haziran ne sappia nulla.

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Anche Batu si ritrova nei guai. Il ragazzo viene portato via dal padre sotto gli occhi di Idil, che chiede aiuto proprio a Poyraz e Haziran per riuscire a salvarlo. Nonostante i dubbi e la poca fiducia che nutrono nei suoi confronti, i due decidono di intervenire. Intanto Sadik e Görkem cercano di concedersi qualche momento di tranquillità, ma la presenza improvvisa di Alper e Melisa rende la loro giornata decisamente più movimentata.

Venerdì 31 luglio

Alper e Melisa continuano a vivere con difficoltà la loro storia d'amore, mentre Poyraz e Haziran tentano in ogni modo di ottenere l'approvazione di Aliye e Zeynep. Haziran prepara il börek seguendo la ricetta speciale di Aliye, sperando di riuscire a conquistarla. Poyraz, invece, cede le proprie fotografie a Zeki, il proprietario di una rivista, in cambio della possibilità di realizzare un servizio dedicato a Zeynep. Ma i loro tentativi non producono l'effetto sperato.

Poyraz racconta ad Haziran di aver cercato di fare una sorpresa a Zeynep con il servizio fotografico, ricevendo però una reazione molto fredda. Anche Haziran confessa di essere stata trattata male da Aliye nonostante il grande impegno messo nella preparazione del börek. I due comprendono così che entrambe le donne sono contrarie alla loro relazione e stanno cercando di convincerli a interromperla definitivamente. Il confronto tra Poyraz e Haziran diventa quindi particolarmente doloroso.

Anche la situazione sentimentale degli altri personaggi arriva a un punto di svolta. Biricik e Melisa affrontano un duro chiarimento che riguarda Alper, il quale decide finalmente di essere sincero e ammettere di amare davvero Melisa. Proprio mentre Alper si prepara a confessare i suoi sentimenti, anche Batu sorprende Biricik dichiarandole il proprio amore. Nel frattempo, Nehir cambia atteggiamento nei confronti della madre e arriva a pensare che anche lei meriti una nuova possibilità in amore, dando il suo consenso alla relazione con Fatih.

Sabato 1° agosto

Görkem non sembra disposto ad accettare il passare degli anni e escogita un piano per sentirsi nuovamente giovane. Zeynep, intanto, riesce a ottenere un importante risultato contro Haziran, facendola allontanare da casa sua e mettendo così fine alla collaborazione tra la ragazza e Aliye. Batu, ferito dal rifiuto di Idil, decide di reagire cercando informazioni sulla madre di Poyraz. Intanto Poyraz comunica a Sadik di voler vendere il frantoio e lascia la propria abitazione per trasferirsi in una stanza del boutique hotel.

Haziran riceve una proposta di lavoro molto interessante a Tokyo, ma scopre presto che dietro l'offerta c'è proprio Poyraz. Il ragazzo ha organizzato tutto con l'intento di allontanarla dall'isola e permetterle di costruirsi una vita felice. Nel frattempo Biricik, in difficoltà nella gestione della pasticceria, accetta l'aiuto di Idil. Le due ragazze, accomunate dalle rispettive delusioni sentimentali, finiscono così per diventare amiche. Görkem organizza inoltre una serata spensierata con Haziran e Melisa, mentre Poyraz, Alper e Sadik trascorrono del tempo insieme andando a pescare.

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Sul fronte sentimentale, Selma si prepara a uscire con Fatih indossando un abito scelto da Görkem, anche se non si sente completamente a suo agio. L'appuntamento si rivela piuttosto imbarazzante, soprattutto a causa della goffaggine di Fatih, ma i due sono comunque felici. Intanto Batu scopre, consultando alcuni documenti del boutique hotel, il nome del terzo proprietario. Più tardi, durante una serata sulla spiaggia, si mette in mostra davanti a Idil, che lo osserva con emozione. Haziran, invece, comunica a Poyraz che partirà per Tokyo il giorno successivo e gli chiede aiuto per preparare la partenza, sperando in cuor suo che lui le chieda di restare. Poyraz, pur soffrendo, non riesce però a fermarla.

La situazione cambia anche per Biricik, che decide di restituire a Melisa il locale e chiarisce finalmente la questione con Alper. Batu, invece, annuncia ad Idil di aver acquistato la quota del terzo socio del boutique hotel, diventando così socio di Poyraz e Haziran. Dopo averle confessato nuovamente il suo amore, sembra che tra i due possa finalmente nascere qualcosa. La mattina seguente, però, Idil scopre che Batu ha lasciato l'isola ed è partito per Istanbul senza avvisarla. Nel frattempo, Nehir riceve una notizia importante: è stata ammessa a un'università in Inghilterra e, dopo il diploma, dovrà trasferirsi.

Domenica 2 agosto

Batu mette in atto un nuovo piano e si presenta nell'ufficio della madre di Poyraz, mentre Haziran, ormai prossima alla partenza, cambia improvvisamente idea. Quando incontra Poyraz, però, decide di prendere le distanze e gli comunica che, da quel momento, dovranno comportarsi come due perfetti estranei. Intanto sull'isola arriva Doygun, che comincia ad acquistare diverse proprietà, tra cui il ristorante di Alper e il frantoio di Poyraz. Latif, venuto a sapere che sua figlia è stata vista insieme a Batu, decide di affrontare direttamente la ragazza.

Haziran e Poyraz provano a parlare con Doygun per convincerlo a rinunciare al progetto di trasformare l'isola in una grande destinazione turistica, ma il loro tentativo non va a buon fine. Anche Biricik viene coinvolta nella vicenda: Sadik la presenta a Doygun e le fa ottenere un incarico come sua assistente per una giornata. In questo modo la ragazza scopre i veri piani dell'uomo e comprende la portata della minaccia per l'isola. Haziran e Biricik decidono quindi di allearsi con gli altri abitanti per fermarlo e progettano di entrare di nascosto nella sua villa per recuperare i documenti relativi al progetto.

Nel frattempo, sull'isola arriva Ayten, la madre di Poyraz, che incontra Haziran fingendo di essere un'altra persona. Mentre Poyraz e Haziran sono ancora all'interno della villa di Doygun, Biricik e Melisa organizzano un diversivo per permettere loro di uscire senza essere scoperti. Intanto il rapporto tra Batu e Idil sembra finalmente compiere un passo avanti con un bacio, ma il momento viene interrotto da Latif, che sorprende i due e caccia Batu, intimandogli di stare lontano da sua figlia. I due ragazzi provano comunque a ritrovarsi a casa di Haziran, ma anche questa volta l'arrivo improvviso di Aliye manda tutto all'aria. Alla fine, tornati al boutique hotel, Haziran e Poyraz si ritrovano costretti a trascorrere la notte nella stessa camera.