Millie Bobby Brown sa che fine ha fatto Undici in Stranger Things: "Solo in tre sappiamo la verità"

Il destino di Undici continua a dividere i fan di Stranger Things. A mesi dal finale della quinta stagione, Netflix non ha ancora chiarito cosa sia realmente accaduto al personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, alimentando teorie e discussioni che sembrano destinate a durare ancora a lungo. Adesso anche l'attrice dice la sua.

L'addio a Stranger Things è davvero un addio?

Millie Bobby Brown, ospite di una registrazione dal vivo del podcast Happy Sad Confused al 92NY di New York, è tornata sull'argomento senza però rompere il riserbo imposto dai creatori della serie, Matt e Ross Duffer.

Stranger Things: un'immagine con Millie

Brown ha raccontato che, subito dopo la messa in onda dell'episodio conclusivo, i due showrunner le hanno inviato un messaggio molto chiaro. "Mi hanno scritto: "Non dirlo a nessuno". Abbiamo fatto una specie di patto segreto. Lo sappiamo solo noi tre e cosa farne sarà una decisione loro".

Un segreto custodito gelosamente persino all'interno del cast. L'attrice ha infatti rivelato che molti dei suoi colleghi sono convinti che Undici sia realmente morta durante lo scontro finale con Vecna. "Jake (Bongiovi, suo marito) leggeva le reazioni online e mi diceva che il pubblico era completamente diviso. La cosa divertente è che tutto il cast pensa che io sia morta. È davvero maleducato da parte loro", ha scherzato tra le risate del pubblico. "Continuavo a dire: "Abbiate fede!". Un po' di speranza, dai".

Le opinioni, in effetti, sono contrastanti. David Harbour, interprete di Jim Hopper, ha dichiarato di essere convinto che la morte di Undici fosse sempre stata prevista. Al contrario Noah Schnapp, durante un recente evento con i fan, ha sostenuto senza esitazioni che il personaggio sia ancora vivo, invitando il pubblico a non perdere le speranze.

I fratelli Duffer, dal canto loro, hanno sempre mantenuto una certa ambiguità, spiegando soltanto che il finale doveva essere "dolceamaro" e lasciare spazio alla speranza, senza però confermare ufficialmente il destino della protagonista.

Le lacrime dopo il finale: "Ho chiesto scusa a tutti i miei colleghi"

Se il mistero sul futuro di Undici rimane irrisolto, Millie Bobby Brown ha invece parlato apertamente dell'impatto emotivo che ha avuto la conclusione della serie sulla sua vita personale. L'attrice ha confessato di essere sprofondata in una lieve depressione nelle settimane successive alla fine delle riprese, una reazione che non si sarebbe mai aspettata. "Sono una persona molto solare, ma gennaio è stato davvero difficile. Non pensavo che mi avrebbe colpito così tanto."

Stranger Things 5: un primo piano di Undici

La fine di Stranger Things ha rappresentato la chiusura di un capitolo iniziato quando aveva appena dieci anni. Per questo motivo ha sentito il bisogno di ricontattare tutti i compagni di viaggio che hanno condiviso con lei quel percorso lungo un decennio. "Li ho chiamati tutti per cercare di sistemare qualsiasi cosa fosse rimasta in sospeso. Dicevo: "Continueremo a essere amici, vero? Non smetterete di parlarmi?". Poi aggiungevo: "Se vi ho mai ferito o fatto stare male, mi dispiace davvero"."

Brown ha spiegato di aver sentito la necessità di mettere un punto sereno ai rapporti costruiti sul set, perché quelle persone erano diventate una seconda famiglia. "Sono stati nella mia vita più della mia stessa famiglia. Li vedevo ogni giorno, molto più spesso di quanto tornassi a casa per cenare con i miei genitori."

Ricorda ancora il momento in cui, dopo aver parlato con tutti, si è ritrovata da sola su una spiaggia. "Mi sono seduta e ho iniziato a piangere. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita." L'attrice ha spiegato che nessuno può davvero comprendere cosa significhi crescere davanti alle telecamere e identificarsi completamente con un personaggio. "Undici ero io. Dire addio a lei è stato devastante e credo che mi mancherà più di qualsiasi altra cosa."

Nonostante il capitolo Stranger Things sia ormai concluso, Brown ha lasciato intendere che il legame con Netflix e con David Harbour non sia affatto finito. Senza svelare dettagli, ha anticipato che i due stanno già lavorando a un nuovo progetto insieme. "Il progetto con David arriverà prima di quanto immaginiate. È stata un'idea sua, quindi il merito è tutto suo."

Per il resto, il destino di Undici rimane custodito dietro quel patto stretto con i fratelli Duffer. E, almeno per il momento, sembra destinato a restare uno dei segreti meglio conservati dell'universo di Stranger Things.