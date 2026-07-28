Il giovane Montalbano eccezionalmente anche stasera su Rai 1: trama e cast di Ritorno alle origini

Salvo Montalbano è alle prese con il rapimento di una bambina e con l'arrivo del nuovo vice Mimì Augello, destinato a diventare uno dei suoi collaboratori più fidati.

Dopo la puntata di ieri, Il giovane Montalbano torna in TV eccezionalmente anche stasera su Rai 1 con l'episodio Ritorno alle origini, uno dei capitoli più importanti della serie prequel dedicata al celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri.

La puntata racconta un momento decisivo nella vita professionale e privata del protagonista, tra un delicato caso di cronaca e l'incontro con due personaggi destinati a segnare il suo futuro: Mimì Augello e Livia Burlando.

La trama di Ritorno alle origini

La relazione tra Salvo Montalbano e la fidanzata Mery sembra ormai arrivata al capolinea e il giovane commissario decide di concentrarsi completamente sul lavoro. La routine del commissariato di Vigata viene però sconvolta dall'arrivo del nuovo vice, Mimì Augello, con il quale il rapporto è inizialmente caratterizzato da diffidenza e continui contrasti.

Durante la tradizionale festa di San Calorio, mentre gran parte della città è impegnata nei festeggiamenti, una bambina, Laura Belli, viene rapita. Ritrovata poche ore dopo in evidente stato di shock ma senza apparenti segni di violenza, la piccola lascia emergere numerosi interrogativi. Convinto che dietro il sequestro si nasconda qualcosa di più complesso, Montalbano avvia un'indagine cercando allo stesso tempo di capire se possa davvero fidarsi del suo nuovo vice.

Nel corso delle indagini il commissario conosce anche Livia Burlando, giovane architetta genovese e amica della famiglia della bambina. Tra i due nasce subito una particolare sintonia, mentre Mimì Augello, inizialmente interessato alla ragazza, comprende ben presto il legame che si sta creando con Montalbano e decide di fare un passo indietro.

Il cast principale de Il Giovane Montalbano

Oltre al protagonista Michele Riondino, l'episodio vede la partecipazione di:

Alessio Vassallo nel ruolo di Mimì Augello

Andrea Tidona nel ruolo di Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto nel ruolo di Agatino Catarella

Beniamino Marcone nel ruolo di Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum nel ruolo di Livia Burlando

La puntata è diretta da Gianluca Maria Tavarelli ed è tratta dai racconti di Andrea Camilleri Ritorno alle origini (da La prima indagine di Montalbano) e Pezzetti di spago assolutamente inutilizzabili (da Gli arancini di Montalbano).

La serie, che è visibile anche in streaming su RaiPlay, tornerà lunedì prossimo con un nuovo episodio in replica.