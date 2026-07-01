Millie Bobby Brown frena lo spin-off di Sherlock con Henry Cavill: "Più donne sullo schermo"

In occasione dell'uscita del prossimo Enola Holmes, Millie Bobby Brown ha parlato della possibilità di un quarto film e ha commentato anche l'ipotesi di uno spin-off dedicato allo Sherlock Holmes interpretato da Henry Cavill.

Da quando ha conquistato il pubblico con Stranger Things, Millie Bobby Brown ha scelto una strada diversa rispetto a quella percorsa da molti giovani attori lanciati da una serie di enorme successo. Invece di limitarsi ad accettare nuovi ruoli, ha iniziato a costruire progetti in prima persona, investendo anche come produttrice. Enola Holmes è diventato il simbolo di questa scelta: un personaggio capace di ritagliarsi uno spazio tutto suo accanto a un'icona della letteratura come Sherlock Holmes e, nel giro di pochi anni, trasformarsi in uno dei franchise cinematografici più apprezzati di Netflix.

Il futuro di Enola dipenderà dal pubblico

Con l'arrivo di Enola Holmes 3, inevitabilmente l'attenzione si è già spostata su ciò che potrebbe accadere dopo. La saga letteraria firmata da Nancy Springer comprende infatti dieci romanzi, materiale più che sufficiente per continuare a raccontare le avventure della giovane detective ancora a lungo.

Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown e Henry Cavill in una scena

Intervistata da ComicBook, Millie Bobby Brown ha spiegato di non avere il potere di decidere il destino della serie, lasciando però intendere che, da parte sua, la disponibilità non manca affatto. "Non dipende da me, naturalmente. Vedremo come andrà questo film. Ma sì, io ci sono, se ci sarà Netflix e se ci sarà Louise", ha dichiarato. La dichiarazione lascia comunque intendere che il prosieguo della saga dipenderà soprattutto dalla risposta del pubblico.

La serie, nata inizialmente come produzione destinata alle sale Warner Bros., trovò una nuova casa su Netflix durante la pandemia. Una scelta che si è rivelata decisiva: i primi due capitoli hanno raccolto ottimi numeri sulla piattaforma e recensioni estremamente positive, consolidando Enola Holmes tra i franchise originali più forti del servizio.

Sherlock può aspettare: per Brown il futuro passa ancora dalle protagoniste

Tra gli elementi più apprezzati della trilogia figura senza dubbio la versione di Sherlock Holmes interpretata da Henry Cavill. Il detective compare anche nel terzo capitolo e, questa volta, divide una parte più consistente della scena con il John Watson interpretato da Himesh Patel, alimentando le richieste dei fan che da tempo immaginano uno spin-off dedicato ai due personaggi.

Enola Holmes: Henry Cavill in una scena

Millie Bobby Brown, però, vede la questione da una prospettiva diversa. Alla domanda su un eventuale film autonomo con Sherlock protagonista, l'attrice ha risposto senza esitazioni: "Credo che abbiamo bisogno di vedere più donne sullo schermo, quindi direi di no. Quel tipo di storie lo abbiamo già avuto. Gli uomini hanno avuto il loro momento e, per quanto mi riguarda, preferisco continuare a raccontare Enola e dare spazio alle protagoniste femminili."

Di tono completamente opposto il commento di Himesh Patel, che ha accolto con entusiasmo l'idea di approfondire il rapporto tra Watson e Sherlock. "Non ne abbiamo mai parlato, ma mi piacerebbe moltissimo. Qualcuno mandi questa intervista ai dirigenti di Netflix e vediamo cosa succede", ha scherzato l'attore, spiegando di aver condiviso pochissime scene con Cavill durante le riprese. "Henry fa un lavoro straordinario in questo film. Ci sono momenti davvero intensi con Sherlock ed è un attore fantastico. Mi piacerebbe avere l'occasione di lavorare molto di più insieme a lui."

I risultati ottenuti finora sembrano giocare a favore della saga. I primi due film hanno conquistato sia il pubblico sia la critica, mantenendo valutazioni superiori al 90% su Rotten Tomatoes. Se anche Enola Holmes 3 dovesse confermare questo trend, il franchise potrebbe rafforzare ulteriormente la propria posizione nel catalogo di Netflix e rendere l'idea di un quarto capitolo molto più concreta.