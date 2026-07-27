Il giovane Montalbano, stasera su Rai 1 c'è "Capodanno": trama, cast e durata dell'episodio

Dopo il ritorno della scorsa settimana, Il giovane Montalbano di Michele Riondino si prepara ad allietare il pubblico di Rai 1 con un nuovo episodio, a partire dalle 21:30. Stasera andrà infatti in onda Capodanno, tratto dai racconti "Capodanno" (raccolto in Un mese con Montalbano) e "Meglio lo scuro" (da La paura di Montalbano), entrambi firmati da Andrea Camilleri.

Il giovane Montalbano: la trama dell'episodio in replica lunedì 27 luglio

Katia Greco interpreta Mery

Nella notte di Capodanno del 1991 un delitto sconvolge l'albergo dove alloggia Salvo Montalbano. Il commissario si trova così coinvolto in una nuova indagine, mentre deve fare i conti anche con una questione personale: il mancato augurio al padre.

Durante il lavoro conosce il medico legale Pasquano, con cui inizialmente non riesce a creare un rapporto di confidenza. Le indagini sull'omicidio portano Montalbano anche sulle tracce di Pasquale Cirrinciò, un piccolo criminale sorpreso mentre tenta di rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella. Proprio quella casa colpisce l'attenzione del commissario, che da tempo sogna di poterci vivere. L'abitazione è disabitata e Montalbano riesce ad affittarla, affidandosi all'aiuto di Adelina, la madre di Cirrinciò, per le faccende domestiche.

La nuova casa sembra rappresentare un possibile cambiamento nella vita privata del commissario, ma quando la fidanzata Mery inizia a fare progetti a lungo termine insieme ad alta voce, Salvo decide di tirarsi indietro. Nonostante il bene che prova per lei, la relazione arriva così alla fine.

Il cast dell'episodio

Oltre al protagonista Michele Riondino, l'episodio vede la partecipazione di:

Katia Greco nel ruolo di Mery

Giuseppe Santostefano nel ruolo del dottor Pasquano

Alessio Vassallo nel ruolo di Mimì Augello

Andrea Tidona nel ruolo di Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto nel ruolo di Agatino Catarella

Beniamino Marcone nel ruolo di Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida nel ruolo del padre di Montalbano

Gioia Spaziani nel ruolo di Rosina Leotta

Alessandra Mortelliti nel ruolo di Milena

Zoe Tavarelli nel ruolo di Giulia;

Alessandra Costanzo nel ruolo di Adelina

Tony Palazzo nel ruolo di Gaspare Arnone

Aurora Quattrocchi nel ruolo della maestra Elena Di Vincenzo

A che ora finisce "Capodanno" su Rai 1

Con inizio programmato alle 21:30 e una durata di 135 minuti, il nuovo episodio de Il giovane Montlbano terminerà stasera su Rai 1 intorno alla mezzanotte. La linea passerà poi al TG1 della notte e una delle quattro puntate speciali dedicate al meglio dei 30 anni di Porta a Porta.

Sarà naturalmente possibile seguire Capodanno anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea con la messa in onda in chiaro oppure on demand nei giorni successivi.