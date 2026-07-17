Stranger Things 5 ha quasi fatto fuori una delle sue storie migliori

A 10 anni dal debutto della serie Netflix i fratelli Duffer confessano: una delle svolte principali dell'ultima stagione è stata aggiunta solo in fase di riscrittura. Eppure oggi ci sembra impossibile che non fosse prevista.

Il ruolo di Holly Wheeler in Stranger Things 5 sembra oggi impossibile da separare dalla battaglia conclusiva contro Vecna. Eppure, quando Matt e Ross Duffer presentarono la prima versione della stagione finale, la sorella minore di Mike e Nancy non aveva ancora un peso così significativo nella trama. La decisione di portarla in primo piano arrivò in un secondo momento, nel tentativo di risolvere alcuni problemi narrativi e recuperare lo spirito delle origini della serie.

A raccontarlo sono gli stessi creatori nell'introduzione di Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5, il volume pubblicato il 14 luglio 2026 che raccoglie le sceneggiature degli ultimi episodi. Oltre a ripercorrere il lungo viaggio iniziato dieci anni prima, i Duffer hanno anche svelato quali elementi del capitolo conclusivo siano cambiati durante lo sviluppo.

Stranger Things 5, Holly Wheeler non era così importante

Jamie Campbell Bower in Stranger Things 5

Nelle prime stagioni di Stranger Things, Holly Wheeler era rimasta quasi sempre ai margini della storia. Ancora bambina, osservava da lontano gli eventi inspiegabili che coinvolgevano Hawkins e suo fratello, comparendo soltanto in alcune scene della vita familiare dei Wheeler. Nell'ultima stagione, però, il personaggio è stato affidato a Nell Fisher e trasformato in una figura centrale per gli sviluppi della trama.

La sua scomparsa offre infatti ai protagonisti una nuova ragione per affrontare Vecna, collegando contemporaneamente diverse linee narrative rimaste inizialmente separate. Holly diventa anche il punto di contatto necessario per ricondurre Max all'interno della vicenda principale, evitando che il personaggio resti isolato nella mente del nemico.

Proprio il destino di Max era uno degli aspetti più complessi da risolvere nella prima stesura. Come hanno spiegato i Duffer, la ragazza era bloccata nella mente di Vecna senza un vero interlocutore e senza un collegamento abbastanza forte con il resto del gruppo. Una scelta che poteva funzionare a livello narrativo, ma che rischiava di indebolire il coinvolgimento emotivo del personaggio e il suo legame con la storia principale.

La scelta dei fratelli Duffer per la quinta stagione

Una scena della quinta stagione

I creatori di Stranger Things erano inoltre convinti che alla storia "mancasse qualcosa" di familiare. Pur avendo costruito una stagione più ampia e spettacolare, Matt e Ross Duffer non riuscivano a ritrovare del tutto l'atmosfera del primo capitolo della serie, quello iniziato con la sparizione di Will Byers e con un gruppo di ragazzini deciso a cercarlo.

"Per trovare delle risposte, ci siamo rivolti alla scena finale, all'immagine di Holly e dei suoi amici - la nuova generazione - che scendono di corsa le scale del seminterrato", confessano. L'idea di lei che raccogliere simbolicamente l'eredità della generazione precedente ha fatto scattare l'intuizione: "E se Holly diventasse un personaggio principale e venisse rapita da Vecna ​​proprio come Will nella prima stagione?".

La scelta ha permesso di richiamare l'inizio della serie senza limitarsi a una semplice operazione nostalgia. Attraverso Holly e i suoi coetanei, infatti, Stranger Things recupera lo stupore infantile che si era inevitabilmente ridotto mentre Mike, Dustin, Lucas e gli altri diventavano adulti.

Il passaggio di consegne conclusivo, con Mike pronto ad affidare alla sorella il "suo" mondo di Dungeons & Dragons, acquista così un significato ancora più profondo e dà una degna conclusione al tutto.