La Promessa anticipazioni 28 luglio: Vera chiude con Lope, Leocadia inganna Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa di martedì 28 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una giornata ricca di tensione. Vera decide di allontanarsi definitivamente da Lope, mentre Leocadia continua a tessere la sua rete di bugie per impedire che Angela venga costretta a sposare Don Lorenzo de la Mata. Un piano sempre più rischioso che potrebbe crollare da un momento all'altro.

Lorenzo e Leocadia

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Enora sorprende Manuel e Toño con un'intuizione decisiva sulla lega metallica da utilizzare per il nuovo motore. I due riconoscono il talento della ragazza e il ruolo fondamentale che avrà nel progetto. Sul piano personale, però, arriva un colpo di scena: Toño le chiede ufficialmente di sposarlo. Quella che doveva restare una proposta privata diventa presto di dominio pubblico, scatenando il gossip tra il personale della tenuta. La notizia irrita profondamente i due futuri sposi e preoccupa Simona, che teme che il figlio possa agire con troppa impulsività, mettendo a rischio il fragile equilibrio ritrovato.

Nel frattempo, Vera attraversa un momento di forte crisi emotiva. Oppressa dalle pressioni della sua famiglia, dalla costante protezione di Lope e Teresa e dalle tensioni con i colleghi, decide di isolarsi da tutti. La giovane interrompe ogni dialogo con il fidanzato e con gli altri domestici, rifugiandosi nella solitudine e suscitando la preoccupazione di chi le è vicino.

La Promessa anticipazioni: Vera chiude ogni spiraglio con Lope

Schiacciata dai traumi legati alla sua famiglia e dal peso dei recenti scontri, Vera si allontana drasticamente da tutti, e soprattutto da Lope. La ragazza non riesce più a tollerare l'atteggiamento iperprotettivo del fidanzato e sceglie la via del silenzio assoluto per ritrovare se stessa.

Vera continua a chiudersi in sé stessa, prendendo sempre più le distanze da chi le vuole bene. A soffrire maggiormente è Lope, che fatica ad accettare la fine della loro storia e non riesce a nascondere il dolore per il comportamento sempre più freddo della giovane.

Leocadia guadagna tempo per fermare il matrimonio tra Angela e Don Lorenzo

Nonostante il ritorno di Angela alla tenuta dopo il drammatico sequestro, l'incubo non è affatto svanito. Don Lorenzo de la Mata non ha minimamente cambiato idea sul matrimonio con la ragazza ed è più che mai determinato a portarla all'altare. Parallelamente, Leocadia prosegue il suo piano per impedire che sua figlia sia costretta a sposare Il Capitano. Pur avendo fatto credere all'uomo di aver accettato le nozze, in realtà non ha ancora compiuto alcun passo concreto per organizzarle. Anzi, continua a mentire sulle reali condizioni di salute della ragazza, usando questa scusa per guadagnare tempo.

Questa fitta rete di menzogne le serve per prendere prezioso tempo e trovare una soluzione definitiva per evitare che questo matrimonio si celebri e sottrarre Angela alle pressioni del De La Mata, deciso più che mai a portare avanti il suo progetto nuziale, ma il rischio che l'inganno venga scoperto diventa sempre più concreto.