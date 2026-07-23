Gli anelli del potere 3: svelato il ruolo segreto di "Vecna" di Stranger Things, Jamie Campbell Bower

Dopo un lungo periodo di silenzio e numerose teorie circolate tra gli appassionati, Prime Video ha finalmente chiarito quale sarà il ruolo del villain di Stranger Things Jamie Campbell Bower in Gli Anelli del Potere 3. Una scelta che non sorprenderà chi aveva seguito gli indizi emersi negli ultimi mesi, ma che inciderà profondamente sul percorso di Galadriel e sulla guerra contro Sauron.

La presenza di Bower nella Terra di Mezzo era stata annunciata già nel 2025, senza però rivelare il nome del suo personaggio. Le prime descrizioni parlavano di un cavaliere di nobili origini, affascinante e destinato ad avere un legame importante con Galadriel. Elementi che avevano immediatamente indirizzato i sospetti verso una figura ben precisa della mitologia di J.R.R. Tolkien.

Gli Anelli del Potere 3, ecco chi sarà Jamie Campbell Bower nella serie

Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna in Stranger Things

La conferma è arrivata attraverso Empire: Jamie Campbell Bower sarà Celeborn, marito di Galadriel e figura centrale nella mitologia della Terra di Mezzo. Il personaggio era rimasto fuori dalle prime due stagioni de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nonostante il suo nome fosse già stato evocato dalla protagonista.

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Bower, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo inquietante in Stranger Things, dovrà quindi mostrare un volto molto diverso da quello di Vecna. Questa volta l'attore vestirà i panni leggiadri ed eterei di un elfo segnato dalla separazione, dalla sopravvivenza e dal desiderio di ritrovare la persona amata.

Parlando della preparazione al ruolo, Bower ha spiegato di essersi concentrato sul tema della lontananza, ispirandosi anche al rapporto tra Tolkien e sua moglie Edith. "Quest'idea di nostalgia e desiderio è così pervasiva nel rapporto di Tolkien con Edith durante il periodo in cui sono stati separati. Mi sono davvero immerso in essa - ha dichiarato -. Celeborn ha dovuto trovare un modo per sopravvivere pur desiderando ardentemente qualcosa che amava così tanto e di cui sentiva così tanto la mancanza".

Morfydd Clark, interprete di Galadriel, sembra approvare pienamente la scelta. Secondo l'attrice, infatti, Bower possiede esattamente l'aspetto che aveva sempre immaginato per Celeborn, oltre a una presenza particolarmente adatta a un personaggio elfico.

Dove è stato Celeborn nelle prime due stagioni?

Morfydd Clark è Galadriel in Gli Anelli del Potere

Il ritorno di Celeborn apre inevitabilmente una domanda: dove è rimasto per tutto questo tempo? Nella prima stagione Galadriel raccontava di averlo perso durante la guerra, lasciando intendere che potesse essere morto. La serie, tuttavia, non ha mai mostrato il suo corpo né fornito una conferma definitiva.

La sua morte, inoltre, sarebbe entrata in contrasto con il destino dell'elfo raccontato nelle opere di Tolkien e visto ne Il signore degli anelli. Era quindi probabile che Gli Anelli del Potere stesse preparando una ricomparsa, rimandandola al momento più utile per la storia.

La terza stagione potrebbe raccontare gli anni trascorsi lontano da Galadriel e spiegare in che modo Celeborn sia riuscito a sopravvivere. Il personaggio potrebbe anche portare informazioni preziose nella lotta contro Sauron, il cui nuovo aspetto è stato anticipato nelle ultime settimane.

Potrebbe, soprattutto, costringere l'elfa a confrontarsi con il dolore, con le scelte compiute durante la sua assenza e con il legame ambiguo costruito con Halbrand prima di scoprire la sua vera identità.

Quando esce la terza stagione

Gli Anelli del Potere 3 debutterà su Prime Video l'11 novembre 2026. Stando alla sinossi ufficiale, la storia riprenderà "nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra, assoggettare tutti i popoli alla sua volontà e, infine, governare tutta la Terra di Mezzo".