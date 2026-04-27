Michael: il controverso biopic infrange record di incassi e perfino su Rotten Tomatoes

Oltre a essere il Re del Pop, da oggi Michael Jackson lo è anche del boxoffice. Debutto sorprendente per Michael, la pellicola diretta da Antonie Fuqua che, nonostante controversie produttive e polemiche a corredo, ha segnato la miglior apertura per un biopic di sempre. Il film che racconta l'ascesa del popolare cantante, escludendo del tutto le accuse di molestie da parte di minori, ha incassato 97 milioni di dollari negli USA, dove è uscito in 3.955 sale segnando una media per sala di 24,525 dollari, e ben 217 milioni globalmente, entrando di diritto nella storia. In precedenza il record apparteneva a Straight Outta Compton (60 milioni), seguito da Bohemian Rhapsody, che ha aperto con 51 milioni per concludere la sua corsa a 910 milioni globali.

Accoglienza più che calorosa anche da parte del pubblico italiano, dove la pellicola interpretata dal nipote di Michael Jackson, Jafaar, è schizzata in prima posizione superando i 6,4 milioni di euro raccolti in 640 sale e ha totalizzato 234.450 presenze (dati Cinetel). Michael ha inoltre registrato il secondo miglior debutto dell'anno dopo Super Mario Galaxy - Il film (131 milioni di dollari).

Jafaar Jackson si esibisce nei panni dello zio Michael Jackson

Rotten Tomatoes: è record, ma pubblico e critica sono divisi

Come spiega anche la nostra recensione di Michael, per non entrare in un terreno minato la produzione ha deciso di focalizzarsi esclusivamente sull'ascesa di Michael Jackson, dal successo con i Jackson 5, band 'familiare', all'exploit da solista fino al successo di Thriller (1982), divenuto l'album più venduto di sempre, e Bad (1987).

Critica e pubblico divisi anche nei giudizi, almeno su Rotten Tomatoes, dove il lungometraggio segna un ulteriore record, raggiungendo il 97% di media ottenuta coi voti del pubblico e diventando il biopic musicale col voto più alto. La musica cambia se si va a vedere la media della critica, che si attesta sul 38%, rappresentando una bocciatura sonora per la pellicola.

Nonostante le critiche siano unanimi nel lodare la performance di Jafaar Jackson, nipote di Michael che lo incarna sullo schermo, in molti hanno storto il naso di fronte alla scelta di "censurare" gli aspetti più controversi della vita del divo del Pop, arrivando a cambiare perfino il finale. Dato che è stato necessario tagliare così tanto, il cast di Michael è dovuto tornare sul set per girare altre scene e allungare quelle già esistenti.

In origine, il film avrebbe dovuto includere una scena in cui le autorità si presentavano al Neverland Ranch per indagare, e il finale alternativo mostrava il cantante che si guardava allo specchio mentre in sottofondo si sentivano le sirene della polizia. Tutto tagliato, anche se i produttori non escludono di affrontare il tema delle accuse di abusi nel sequel che, dopo questo esordio travolgente, è praticamente certo.