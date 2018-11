Michael B. Jordan sul ritorno di Killmonger in Black Panther 2: "E' possibile, è la Marvel!"

La star di Black Panther Michael B. Jordan sa bene che le possibilità di Marvel sono senza limiti. A dimostrarcelo è la sua risposta di fronte all'ipotesi di un possibile ritorno di Killmonger in Black Panther 2. L'attore, naturalmente, non ha fornito alcun dettaglio al riguardo, ma si è dimostrato possibilità dichiarando: "Non ho una risposta precisa, ma credo che sia possibile. Tutto è possibile, è la Marvel."

Black Panther mostra la morte apparente del personaggio interpretato da Michael B. Jordan, ma lui ha cercato di non preoccuparsi troppo del successo riscosso dal film: "L'impatto culturale avuto da Black Panther è incredibile, è una vittoria per tutti noi. I premi sarebbero solo la ciliegina sulla torta. Cerco di non pensarci perché non è sotto il mio controllo, ma ogni tanto la mente vaga."

Nel frattempo Michael B. Jordan è impegnato nell'attività promozionale di Creed II. Ieri si è tenuta a New York la premiere di Creed II alla presenza del cast al completo, Parlando del film, Jordan ha dichiarato: "Sono cresciuto guardando tutti i film di Rocky e mimando le mosse, e adesso ho non uno bensì due film con Mr. Balboa. Questo mi fa sentire di nuovo un ragazzino, mi godo ogni attimo."

