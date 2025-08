Black Panther 3: annunciata la data d’uscita del nuovo film Marvel

Il regista Ryan Coogler è già al lavoro su Black Panther 3, e i fan del Marvel Cinematic Universe possono finalmente segnare una data sul calendario: secondo fonti vicine alla produzione, il film dovrebbe arrivare nelle sale nel mese di febbraio 2028.

Un ritorno molto atteso, dopo che Black Panther: Wakanda Forever ha lasciato in eredità una serie di interrogativi sul futuro del regno di Wakanda e sul successore del leggendario T'Challa.

Le prime anticipazioni su trama e collocazione nel nuovo arco narrativo Marvel

Con la conclusione della Saga del Multiverso fissata per fine 2027 con Avengers: Secret Wars, il terzo capitolo dedicato a Black Panther dovrebbe aprire una nuova fase narrativa per il franchise. A confermare il momento di transizione è il giornalista Jeff Sneider, secondo cui le riprese inizieranno all'inizio del 2027, per poi arrivare sul grande schermo nel febbraio successivo.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di vedere sul trono una nuova incarnazione di Black Panther, forse con il giovane Toussaint - rivelato come figlio di T'Challa nel secondo film- pronto a vestire il costume. Una scelta che riporterebbe equilibrio tra tradizione e rinnovamento.

Ryan Coogler punta in alto e apre le porte a Denzel Washington

A rendere ancora più interessante il progetto è la possibile partecipazione di Denzel Washington, menzionato dallo stesso Coogler durante il tour promozionale di Sinners. "Spero davvero di lavorare con Denzel in questo film. Se sarà interessato, succederà", ha dichiarato il regista, che ha definito l'attore "una leggenda vivente e un mentore". Washington, tra l'altro, ha avuto un ruolo chiave nella formazione di Chadwick Boseman, finanziando i suoi studi alla British American Drama Academy.

Il coinvolgimento di un nome del calibro di Washington confermerebbe l'ambizione dei Marvel Studios di riportare in alto il brand dopo un periodo altalenante.

Il possibile ritorno di vecchi personaggi e le voci sul nuovo protagonista

Al momento, i dettagli ufficiali sul cast restano top secret, ma circolano voci insistenti su Damson Idris, attore britannico già apprezzato in Snowfall e nel prossimo F1 - Il film. Secondo alcuni insider, potrebbe essere lui a raccogliere il testimone del supereroe wakandiano, forse già a partire da uno dei prossimi crossover del MCU.

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman

Tra i villain più gettonati per questo terzo capitolo ci sono invece Achebe, iconico nemico nei fumetti, e perfino Magneto, il cui ingresso nell'universo Marvel è sempre più vicino.

Il primo Black Panther, uscito nel 2018, ha rappresentato un evento storico e culturale per il cinema contemporaneo, mentre Wakanda Forever ha saputo reggere il confronto pur dovendo affrontare l'assenza improvvisa di Boseman. Il terzo film sarà quindi chiamato a chiudere idealmente un cerchio, ma anche a rilanciare uno dei franchise più amati del MCU.

Con la data di uscita ormai tracciata, e il team creativo al lavoro, cresce l'attesa per scoprire come verrà scritta la nuova pagina della leggenda di Black Panther.