La moglie di Chadwick Boseman svela perché ha nascosto il cancro a tutti

Il volto principale di Black Panther, scomparso a soli 43 anni nel 2020, aveva nascosto praticamente a chiunque ad eccezione dei parenti più stretti, la diagnosi di cancro al colon che lo ha poi portato alla morte

Alla star di Black Panther Chadwick Boseman è stato diagnosticato un tumore al colon nel 2016 e ha combattuto duramente per quattro anni prima di soccombere tristemente alla malattia nel 2020.

La sua vedova, Simone Ledward Boseman, da allora è in prima linea per sensibilizzare l'opinione pubblica sul percorso di suo marito, nonché sugli svantaggi che le comunità nere devono affrontare quando si tratta di risorse destinate alla lotta contro la malattia, e ha descritto nei dettagli gli ultimi strazianti anni di vita del marito in un'intervista al Guardian.

Chadwick Boseman con sua moglie Taylor Simone Ledward

Perché Chadwick Boseman ha tenuto il cancro segreto

"Non ha mai voluto essere trattato in modo diverso", ha spiegato Simone. "Molti dei ruoli che ha interpretato erano molto fisici, e lui voleva comunque recitarli. Non voleva essere giudicato per quello che stava vivendo. Non voleva che la sua diagnosi interferisse con il suo lavoro".

Nessuno nel settore sapeva della malattia di Boseman, e l'attore aveva deciso fin dall'inizio di mantenerla privata. "C'è questo pericolo in ogni condivisione, perché una persona dice qualcosa, poi un'altra persona dice qualcos'altro, e poi la notizia si diffonde. E il vento la porterà ovunque".

"Quando ti trovi in una posizione come quella di Chad, tutto ciò che fai deve essere protetto. Devi solo stare attento a chi racconti i tuoi piani", ha continuato Simone. "E se sei una persona che desidera solo relazioni e conversazioni profonde e significative, ti rendi subito conto che la tua cerchia sarà ristretta perché non puoi avere quel tipo di conversazioni con molte persone".

Ma Rainey's Black Bottom: un'immagine di Chadwick Boseman

Le ultime apparizioni pubbliche e la perdita di peso

C'erano segnali che indicavano che la star di Black Panther potesse avere qualche problema. Il suo drastico calo di peso era finito sui giornali, ma non è mai stato confermato nulla.

Alla domanda se a Hollywood ci fosse rabbia per la decisione di tenere segreto il cancro di suo marito, Simone ha ammesso: "Sono sicura che c'era. Ma io non ne ho risentito. È normale avere delle domande, ma ho semplicemente detto: 'Se Chad non ve ne ha parlato, non lo farò io'".

Per quanto riguarda l'eredità di Boseman, ha aggiunto: "Non voglio che la storia della sua vita sia ridotta al modo in cui è morto. Voglio che sia ricordata per come l'ha vissuta. Non devo creare la sua eredità, devo solo proteggerla. Devo solo assicurarmi che non venga appiattita. Ecco perché amo parlare di lui: penso che sia importante che le persone lo capiscano come essere umano a tutto tondo, che abbiano un quadro completo di chi fosse".

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

I progetti lasciati incompiuti dalla star Marvel

Al momento della sua morte, avvenuta nell'agosto 2020, Chadwick Boseman non aveva film già in produzione avanzata rimasti incompiuti, ma la sua scomparsa ha inciso profondamente su alcuni progetti in corso o in fase di sviluppo.

Il caso più significativo riguarda il sequel di Black Panther. Il regista Ryan Coogler aveva già scritto una prima versione della sceneggiatura incentrata su T'Challa. Boseman, però, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, non riuscì nemmeno a leggerla. Dopo la sua morte, il film è stato completamente riscritto ed è diventato Black Panther: Wakanda Forever, trasformandosi anche in un omaggio alla sua figura.