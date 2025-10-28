Black Panther: Damson Idris sarà il nuovo T'Challa? L'indizio "sfila" sulla passerella di Vogue World

Al Vogue World, Angela Bassett ha condiviso il palco celebrando Black Panther in grande stile. E accanto a lei, mano nella mano, un volto che i rumor Marvel osservano da mesi: Damson Idris. Coincidenza? I fan non credono alle coincidenze.

Damson Idris: la foto che alimenta la leggenda del nuovo Black Panther

Durante l'evento più glam dell'autunno losangelino, dedicato alla moda e alle icone del cinema, Angela Bassett e Danai Gurira hanno sfilato ispirandosi a Queen Ramonda e Okoye, accompagnate da Teyana Taylor in una versione da Dora Milaje che ha conquistato i social.

Tra gli ospiti in passerella e nel backstage, un dettaglio ha fatto impazzire l'Internet marvelliano: Damson Idris, protagonista di Snowfall e del prossimo F1: The Movie, immortalato mentre cammina mano nella mano con Bassett. Un'immagine che, in pochi minuti, ha riacceso le speculazioni sul fatto che l'attore possa essere destinato a ereditare il ruolo di T'Challa nel MCU, dopo l'indimenticabile era di Chadwick Boseman.

Un'ipotesi non proprio inventata. Negli ultimi mesi, il suo nome era circolato insistentemente perché Marvel Studios starebbe cercando un attore che possa incarnare una nuova versione del Re di Wakanda. Idris aveva ironizzato sui rumor rispondendo sui social di aver "rifiutato anche 007, un co-lead con Daniel Day Lewis e un biopic su Eddie Murphy", ma il gioco non aveva convinto tutti.

Poi, il colpo di scena. Ospite del programma Today, l'attore è stato messo alle strette da una domanda precisa: "Hai avuto conversazioni per essere il prossimo Black Panther?". La sua risposta? "Sì... no!"

Chi sarà il prossimo T'Challa dell'MCU?

Gli insider sostengono che Kevin Feige non voglia replicare il T'Challa interpretato da Boseman, bensì portare sullo schermo la crescita di suo figlio, Toussaint, il giovane Principe T'Challa, introdotto nel commovente finale di Black Panther: Wakanda Forever. Un personaggio destinato, secondo i rumor, a debuttare in uno dei prossimi film degli Avengers prima di conquistare un posto centrale in Black Panther 3.

A questo punto, davvero basta una foto per riscrivere il destino di un intero franchise? Nel mondo Marvel, dove ogni quadro può diventare un indizio e ogni comparsa un preludio al multiverso, sì. E mentre le fan theory corrono veloci, una cosa è certa: chiunque indosserà la corona di Wakanda, dovrà essere all'altezza di un'eredità che ormai appartiene alla storia del cinema.