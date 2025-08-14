Mercoledì: il nuovo trailer svela un inatteso spirito guida che cambierà gli episodi finali della stagione 2

Dopo l'arrivo della prima leg di episodi, le avventure di Mercoledì su Netflix si concluderanno con l'arrivo degli ultimi quattro episodi, disponibili dal 3 settembre sullo streamer e anticipati da un gustoso trailer.

Come anticipato nella nostra recensione della prima parte di Mercoledì 2, nella nuova stagione Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attendono nuovi problemi e nuove difficoltà. L'adolescente darà sarà costretta a destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari per sopravvivere a un nuovo anno scolastico. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

La famiglia Addams al completo

Il contenuto del nuovo trailer

Il nuovo trailer si apre con Mercoledì che si risveglia in ospedale e a prestarle le cure trova la preside Weems (Gwendoline Christie) in tenuta da infermiera. Convinta di essere all'inferno, l'adolescente scopre di non essere morta, ma Weems è diventata il suo nuovo spirito guida. Mercoledì si ritroverà così a interpellare questo spirito invadente, che solo lei può vedere, tanto da sembrare pazza agli occhi di Enid (Emma Myers) e di chiunque la veda intenta a parlare da sola.

Nella seconda parte del trailer troviamo un ricco montaggio dedicato alla famiglia Addams in toto, con le risatine folli di Zio Fester e le stranezze di Gomez e Morticia, mentre Mercoledì spiega che nella famiglia Addams si parla poco, ma si risolvono i problemi a suon di (cattive) azioni. E mentre Morticia (Catherine Zeta-Jones) avverte che ogni famiglia nasconde dei lati oscuri, il montaggio incalzante segnala l'avanzare del pericolo che sta per piombare su Mercoledì e sugli altri personaggi.