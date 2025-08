Mercoledì 2, recensione della Parte 1: un ritorno all'insegna del true crime

Ricordate quando, dopo l'immenso successo della prima stagione (ancora oggi tra i titoli più visti di sempre sulla piattaforma di streaming), Jenna Ortega ha detto che voleva prendersela con calma, fino a quando non avrebbe avuto delle sceneggiature interessanti? Si era lamentata dell'eccessiva presenza di storie d'amore, volendo invece per la sua Mercoledì Addams qualcosa di più maturo e oscuro. Faceva sul serio: Mercoledì 2 è molto più dark.

La famiglia Addams

La Parte 1 della seconda stagione di Mercoledì 2, composta da 4 episodi, arriva su Netflix e può contare ancora una volta sulla regia di Tim Burton. Non è comunque finita qui: il 3 settembre sarà disponibile anche la Parte 2, in cui ci sarà Lady Gaga, ed è stata confermata una terza stagione. Insomma, nonostante a lei molto probabilmente non farebbe piacere, il futuro di Mercoledì è roseo.

L'avevamo lasciata nel momento della scoperta dell'identità dell'Hyde e del vero scopo della professoressa Marilyn Thornhill (Christina Ricci, interprete di Mercoledì nei film anni '90), intenta a scrivere il romanzo sul personaggio di Viper De La Muerte e soprattutto alle prese con l'arrivo di poteri degni di una chiaroveggente. Non era che l'inizio: le cose alla Nevermore Academy si fanno sempre più strane.

Mercoledì 2: tutto in famiglia

Mercoledì si concentra, ovviamente, sul personaggio di Mercoledì Addams. Ma anche il resto della famiglia ha diverse cose da dire. In questa seconda stagione conosciamo meglio suo fratello Pugsley (Isaac Ordonez), che comincia a frequentare la sua stessa scuola, e soprattutto la madre, Morticia. A interpretarla è il premio Oscar Catherine Zeta-Jones, che finalmente ha maggiore spazio. I momenti in cui mamma e figlia dialogano sono tra i migliori di questi nuovi episodi.

Morticia, che ha lo stesso dono di preveggenza di Mercoledì, cerca di aiutarla a controllare i suoi poteri. Le due però, con il passare del tempo, si sono allontanate e riuscire a comunicare non è così semplice. E a quanto pare è una dinamica che si ripete: anche Morticia ha un rapporto complicato con sua madre. Nonna Addams (una strepitosa Joanna Lumley) è la new entry che stavamo aspettando: cinica, spietata, elegantissima.

C'è del marcio alla Nevermore Academy

Il cast di Mercoledì 2

Oltre alle dinamiche familiari, Mercoledì deve affrontare però anche le sfide che le presenta la Nevermore Academy. L'arrivo del nuovo preside, Dort (Steve Buscemi), non impedisce infatti a strani accadimenti di sconvolgere la quiete scolastica. Ed è proprio qui che la serie si distacca dal teen drama classico, per trasformarsi in un racconto che pesca a piene mani dalle atmosfere true crime, con la protagonista che si dimostra una detective perfetta.

Jenna Ortega è Mercoledì Addams

Non soltanto è meticolosa e instancabile nel cercare indizi e unire i punti: riesce a entrare perfettamente nella mente dei serial killer. Questo fa sì che tutto sia più inquietante e sinistro, rispecchiando lo spirito originale delle storie di Tim Burton, in cui l'innocenza dei personaggi deve scontrarsi con la crudeltà (e la follia) del mondo. Scenografie e costumi contribuiscono a costruire la sensazione di soffocamento, mentre lo stile distintivo del regista ritorna prepotente grazie al design di creature mostruose e ripugnanti. Dopo Beetlejuice Beetlejuice, Burton sembra continuare a divertirsi molto con il proprio immaginario, diventato ormai estremamente pop e di moda, ma con ancora qualche scintilla di ribellione.

E se è vero che la Mercoledì di Jenna Ortega è una sorta di alter ego per il regista, come ripete in ogni intervista, qui la vediamo interrogarsi, tra le altre cose, anche su questo: come sopravvivere alla popolarità dopo una vita vissuta tra gli emarginati? La protagonista non ci sta. E avverte tutti: non mettetela su un piedistallo. Lo brucerebbe. Ecco: se la prima stagione di Mercoledì vi è sembrata troppo infantile e rivolta principalmente a un pubblico adolescente, questi nuovi episodi sono ancora rivolti a un pubblico giovane, ma molto più maturo.