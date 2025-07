Il regista di culto ha presentato a Roma la seconda stagione della serie Netflix. E dice: "I mostri fanno parte della natura umana". E su Lady Gaga non ha dubbi: "Una vera artista!". In streaming dal 6 agosto.

Frequentare l'Italia in questi ultimi anni per ragioni personali ha fatto bene a Tim Burton: il regista che ha dato forma al disagio di un'intera generazione non ha mai amato i bagni di folla o gli incontri con i giornalisti. Invece ora è completamente trasformato: sorride, lancia baci, firma autografi generosamente. E ha scelto proprio Roma per concedere le prime interviste sulla seconda stagione di Mercoledì, dal 6 agosto su Netflix con la prima parte (la seconda arriva invece il 3 settembre).

Jenna Ortega è Mercoledì Addams

Per l'occasione, esattamente come tre anni fa al Lucca Comics & Games, Netflix ha fatto le cose in grande: ha costruito una spiaggia in stile gotico, il "Lido Mercoledì", sulla terrazza del Pincio. Con tanto di ombrelloni, sdraio e... bare! Oltre al regista, per presentare i nuovi episodi sono arrivati anche l'Orchestra Italiana del Cinema, che ha suonato brani rock e pop presenti nella colonna sonora della serie in stile classico, e Ghali. Anche il cantante non ha resistito: ha chiesto di farsi una foto con il regista.

C'è stato perfino un "evento nell'evento": Mercoledì 2 non è ancora arrivata in streaming, che la piattaforma ha già annunciato la messa in cantiere della terza stagione. Intanto però, nella nostra intervista, abbiamo parlato con Tim Burton di questi 8 episodi in arrivo, di cui quattro da lui diretti, in cui ci sarà anche Lady Gaga. Se amate il true crime tenetevi pronti: Mercoledì ha accantonato momentaneamente l'amore per diventare una detective.

Mercoledì 2: intervista a Tim Burton

Tim Burton ce lo aveva già detto in occasione della nostra intervista a Lucca 2022 per la presentazione della prima stagione di Mercoledì: il personaggio interpretato da Jenna Ortega è praticamente un suo alter ego. Il regista si trova d'accordo con moltissime delle cose che dice. E, tre anni dopo, conferma questa totale connessione con lei: "La cosa che mi piace di più di Mercoledì è che sono d'accordo con lei praticamente su tutto. Non appena ho letto il copione ho sentito che questa serie fosse mia".

Provate a scegliere un tema: Mercoledì, con le sue sentenze tombali (è proprio il caso di dirlo) dà voce ai pensieri di Burton: "I suoi sentimenti verso la famiglia, la scuola, i social media, gli psichiatri, gli insegnanti sono anche miei. Lei per me è uno specchio di come vedo la società".

Mercoledì 2: meno teen drama, più true crime

Jenna Ortega si è battuta per far riscrivere la sceneggiatura della seconda stagione di Mercoledì: non voleva che il personaggio fosse troppo impegnato in storie d'amore e dinamiche tipiche dei teen drama. È stata accontentata: questi nuovi episodi sono molto più crime. La ritroviamo infatti, oltre che impegnata a scoprire i propri poteri di chiaroveggenza, anche ossessionata dai serial killer. E impegnata a risolvere casi misteriosi.

La famiglia Addams al completo

Sì, Mercoledì è diventata una detective. Un po' come il Batman delle origini: "Batman e Mercoledì, che coppia sarebbero!" ci ha detto ridendo Burton. Continuando: "Lei assomiglia a Batman nel senso che è molto forte. È un personaggio molto dinamico. Penso sia il motivo per cui mi ha attirato".

Non mancano poi i mostri in questa nuova stagione. E, anzi, vengono citati anche diversi mostri classici, dall'Uomo Invisibile a Frankenstein. È un momento d'oro per queste creature, che stanno tornando prepotentemente rilevanti: pensiamo al Frankenstein di Guillermo Del Toro, che sarà in concorso a Venezia, o ai film di Robert Eggers Nosferatu e Werwulf (al momento in produzione).

Perché sono ancora così rilevati e amati? Burton non ha dubbi: "Sono cresciuto con i film sui mostri, che sono molto estremi, ma parlano della vita reale. Non smettono di affascinare perché sono favole, fiabe. L'horror e quel tipo di mostri sono simbolici: rappresentano veri sentimenti. Anche se le immagini sono astratte e simboliche, al cuore parlano di cose reali. Sono solo presentate in modo diverso". Non chiedetegli però di scegliere un mostro preferito: "È come scegliere un figlio preferito: non posso farlo! Mi piacciono tutti. Sono tutti diversi e allo stesso tempo simili: L'Uomo Invisibile ha certe caratteristiche, l'Uomo Lupo altre. Sono tutti parti diverse della natura umana".

Gest star di lusso: da Lady Gaga a Christopher Lloyd

In questi nuovi episodi fanno la loro comparsa diverse guest star di lusso: da Thandie Newton, che ha il ruolo di una psichiatra, a Lady Gaga. Burton ama la cantautrice: "È una vera artista. Mi identifico con lei, il suo lavoro e il suo mondo, un po' come con Mercoledì. È davvero stimolante lavorare con una persona come lei".

Jenna Ortega in Mercoledì 2

E dopo Christina Ricci, interprete di Mercoledì in La famiglia Addams del 1991, arriva un altro membro del cast del film di Barry Sonnenfeld: Christopher Lloyd. L'attore, che ha interpretato zio Fester, qui è una testa in formaldeide (come quelle di Futurama!), che dà consigli al nuovo preside della Nevermore Academy, Barry Dort (Steve Buscemi). Burton racconta così l'esperienza con lui: "È fantastico. È un attore leggendario. Ho potuto lavorare solo con parte di lui, perché è una testa dentro un barattolo, ma la parte con cui ho lavorato mi è piaciuta molto".