Mercoledì: per Jenna Ortega la stagione 2 dovrebbe essere più horror e meno romantica

In questi giorni Jenna Ortega è tornata a far parlare di sé per via dell'interpretazione in Scream 6, anche se la curiosità di tutti resta puntata verso la stagione 2 di Mercoledì. Nell'anticipare quello che succederà coi prossimi episodi, l'attrice ha svelato qualche dettaglio in più sul personaggio della serie Netflix.

Recentemente invitata al The Tonight Show, Jenna Ortega ha stuzzicato Jimmy Fallon riguardo alla prossima stagione di Mercoledì, e alle scelte che stanno facendo in fatto di identità narrativa e scrittura. La giovane star ha spiegato: "Penso tutti vogliamo aumentare un po' l'aspetto horror della serie, così da tirare fuori Mercoledì dalle varie situazioni romantiche, lasciandola essere se stessa e combattere in relazione ai suoi stessi crimini".

Questa non è affatto la prima volta in cui la Ortega parla della sceneggiatura di Mercoledì e di eventuali cambiamenti e interventi. Anche voi la pensate come lei? Vorreste una serie più oscura e meno incentrata sull'aspetto amoroso fra i personaggi? Non ci resta che attendere nuovi dettagli.