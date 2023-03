Mercoledì, Jenna Ortega: "Ho cambiato le battute senza dirlo agli sceneggiatori perché non avevano senso"

La star di Mercoledì, Jenna Ortega, ha ammesso di aver rischiato di apparire "poco professionale" cambiando le battute senza dirlo agli sceneggiatori per preservare il senso dal punto di vista del suo personaggio.

Jenna Ortega è il volto di Mercoledì, la serie di Tim Burton che si è rivelato un successo senza precedenti su Netflix. L'attrice ha svelato a Variety un nuovo retroscena legato allo show spiegando:

"Quando ho letto l'intera serie, ho capito, 'Oh, questo è per il pubblico più giovane'", ha detto Ortega. "Quando ho firmato il contratto, non avevo tutte le sceneggiature. Pensavo che sarebbe stato molto più cupo. Non era ... non sapevo quale fosse il tono o quale sarebbe stata la colonna sonora".

Golden Globe 2023: la reazione di Jenna Ortega al balletto di Lady Gaga di Mercoledì su Tiktok

L'attrice confessa: "Non credo di aver mai dovuto puntare i piedi di più su un set come ho dovuto fare in Mercoledì. Tutto quello che fa, tutto quello che dovevo interpretare, non aveva alcun senso per il personaggio. Il triangolo amoroso? Non aveva senso. C'era una battuta su un vestito che deve indossare per un ballo scolastico e lei dice: 'Oh mio Dio, lo adoro'. Ugh, non posso credere di averlo detto. Mi sono odiata letteralmente. Ho dovuto dire 'No.' Ci sono stati momenti su quel set in cui sono persino diventata poco professionale, nel senso che cambiavo le battute. Il supervisore della sceneggiatura pensava che stessi sperimentando qualcosa e poi dovevo sedermi con gli sceneggiatori, e loro dicevano: 'Aspetta, che fine ha fatto la scena?' E dovevo andare a spiegare perché non potevo farla".

Jenna Ortega voleva rendere Mercoledì più tridimensionale rispetto a come il personaggio appariva sulla pagina. Non voleva interpretare un'adolescente monotona, morbosa e priva di sviluppo. Per l'attrice, quell'approccio non avrebbe funzionato:

"Sono diventata molto, molto protettiva nei suoi confronti. Non puoi raccntare una storia e non avere un arco emotivo perché diventa noioso e non piaci a nessuno. Quando sei piccolo e dici cose molto morbose e offensive, è divertente e accattivante. Ma poi diventi un adolescente ed è brutto e lo sai. Non hai più scuse".

