Mercoledì: Jenna Ortega esegue di nuovo il famoso balletto nel video promozionale del Saturday Night Live

Jenna Ortega sarà la conduttrice del Saturday Night Live e il video promozionale della sua partecipazione allo storico show l'ha riportata a eseguire il balletto di Mercoledì.

Nel video i The Please Don't Destroy Boys provano a convincerla a eseguire i passi di danza, anche se l'attrice vorrebbe fare qualcosa di nuovo.

Nel video Ben Marshall, John Higgins e Martin Herlihy appaiono con l'abito, l'acconciatura e il trucco di Mercoledì nella scena che è diventata virale al debutto della serie su Netflix.

Jenna Ortega si lascia quindi convincere, anche se esegue il balletto con poca convinzione, a differenza dei comici che hanno studiato alla perfezione la coreografia.

L'attrice, dopo il debutto dello show prodotto da Tim Burton in streaming, aveva raccontato di aver ideato la coreografia da sola e di aver girato quel passaggio delle puntate nonostante stesse male. Dopo aver completato il lavoro sul set ha infatti scoperto di avere il COVID. Jenna aveva ricordato: "Mi ero svegliata e mi faceva male tutto il corpo. Mi sembrava di essere stata investita da una macchina e che ci fosse un piccolo goblin che girava per la mia gola e stava grattando le pareti del mio esofago. Mi stavano dando una medicina tra un ciak e l'altro perché stavamo aspettando i risultati del test, per capire se ero positiva oppure no". Jenna ha infatti scoperto poco dopo i ciak di essere positiva, venendo così costretta a compiere una piccola pausa dalle riprese.