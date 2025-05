Per Jenna Ortega: "Mercoledì odierebbe ritrovare la sua faccia sulle tazze e sui cereali, è un'outsider!"

Il successo stellare della prima stagione di Mercoledì ha spinto i dirigenti Netflix a mettere in cantiere rapidamente nuovi episodi dello show firmato da Tim Burton, ma la protagonista Jenna Ortega si è espressa contro la commercializzazione della serie spiegando che la "vera" Mercoledì la odierebbe.

In una nuova intervista con Harper's Bazaar, Jenna Ortega ha spiegato quanto sia lontana la natura del suo personaggio dall'idolatria imposta dalla fama dicendo:

"Non le importa niente. È piuttosto divertente, a pensarci bene. È un'outsider, ma ora è su queste tazze, scatole di cereali e magliette. Viene da pensare: 'Oh, cavolo, lo odierebbe!'"

L'attrice ha aggiunto che la figlia degli Addams è talmente schietta da esporsi ai rischi della troppa sincerità: "Voglio dire, Dio, se potessi parlare a tutti come fa Mercoledì, dire solo quello che pensi veramente, sarebbe fantastico!"

Mercoledì a braccia conserte

Fare i conti col successo

La stessa Jenna Ortega è divenuta un'icona giovanissima e deve fare i conti con la popolarità improvvisa. "Ero così sbalordita che non ci sono riuscita davvero. Non l'ho ancora fatto", ha ammesso. "La cosa strana di un personaggio come Mercoledì è che un'emarginata e un'outsider, ma è anche un'icona della cultura pop. Quindi, in un certo senso, mi sento come se fossi diventata un'attrice pop. Ed è qualcosa che non avevo mai visto".

L'attrice ha detto di essere "molto grata al mio pubblico. E voglio poter restituire qualcosa. Ma voglio anche fare cose che mi appagano creativamente. Quindi si tratta di trovare quell'equilibrio tra fare film che potrebbero interessare al pubblico e fare film che interessano a me".

La famiglia Addams al completo

Jenna Ortega ha, inoltre, ammesso che il personaggio di Mercoledì ha influenzato i suoi gusti: "Sento decisamente di avere un gusto un po' più gotico rispetto a quando ero adolescente. Sono sempre stata interessata all'oscurità, ne sono sempre stata affascinata, ma ero una bambina Disney, e il concetto di base è essere vivace, gentile ed eccessivamente dolce."

La seconda stagione di Mercoledì approderà su Netflix divisa in due parti, ciascuna di 4 episodi, che arriveranno sulla piattaforma rispettivamente il 6 agosto e il 3 settembre. Nuove anticipazioni sullo show verranno fornite nel corso dell'evento live TUDUM 2025, che si terrà il 1° giugno.