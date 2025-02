Mercoledì 2, il fattore Jenna Ortega e l'arrivo di Lady Gaga: quello che sappiamo sulla nuova stagione

"Mercoledì 2? Piena d'azione molto più grande. Ogni episodi sarà simile ad un film". L'ha detto la stessa Jenna Ortega a riguardo di quella che è, a conti fatti, una delle seconde stagioni più attese su Netflix. A scanso di equivoci, chiariamo subito: la data d'uscita di Mercoledì 2 non è ancora stata fissata ma, secondo gli ultimi annunci, dovrebbe arrivare entro il 2025. Presumibilmente, durante l'ultimo trimestre dell'anno (azzardiamo: per Halloween?).

Jenna Ortega è Mercoledì

La serie, che ha segnato diversi record per Netflix (superando clamorosamente Stranger Things per numero di ore viste in una settimana dagli utenti), è immediatamente un punto di riferimento gli spettatori: approccio teen, tono dark e, complice il balletto della Ortega, operazione scaltramente virale (come dimostrano gli spot passati in Rai durante Sanremo). Ideata da Tim Burton insieme ad Alfred Gough e Miles Millar, Mercoledì è stata rinnovata praticamente subito da Netflix (anche perché è rimasta in testa alla Top 10 globale per venti settimane), con le riprese iniziate nell'aprile 2024 e concluse a dicembre. Una lavorazione dilatata (e ritardata per lo sciopero di Hollywood) che ha costretto l'Ortega a rinunciare alla sua presenza in Scream 7.

Mercoledì 2: la svolta di Jenna Ortega

La famiglia Addams!

Chiaro, della trama non si sa ancora nulla: il plot riprenderà le indagini di Mercoledì Addams riguardante il suo passato, pur virando, come predetto da Jenna Ortega, verso sfumature più oscure, senza risparmiare il lato action (spingendo a più non posso con i mostri). L'attrice, infatti, ha anticipato che Mercoledì 2 sarà una serie quasi horror, scollando l'aspetto romance che aveva fatto storcere il naso agli utenti.

Mercoledì, il cast della Stagione 2 al gran completo in una foto dal set

Sembra palese che lo sprint della sceneggiatura firmata da Alfred Gough e Miles Millar con Kayla Alpert, April Blair e Matt Lambert sia stato indotto proprio da Jenna Ortega. Dopo essere intervenuta sulla sceneggiatura della prima stagione (creando diverse polemiche, prima di ritrattare o, almeno, contestualizzare le sue pretese), la rising star avrà un ruolo ancora più centrale, nonché decisionale, essendo divenuta anche produttrice dello show.

Il cast della seconda stagione

Se Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez riprenderanno i ruoli di Morticia, Gomez e Pugsley Addams, ha fatto sobbalzare un po' tutti la notizia che nel cast di Mercoledì 2 troveremo anche Lady Gaga, reduce dal colossale flop di Joker: Folie à Deux. Lady Germanotta, effettivamente, si è sempre detta fan dello show. Su quale personaggio andrà ad interpretare, per ora, c'è il massimo riserbo. Attenzione, però, perché la seconda stagione alza a tutti gli effetti il tiro puntando ad un casting di fortissimo impatto, alternando diverse generazioni: è stato confermato che ci sarà Steve Buscemi, affiancato, pensate un po', da una leggenda come Christopher Lloyd, già avvezzo agli Addams in quanto era stato lo Zio Fester nei due film di Tim Burton (e no, non tornerà ad interpretare Fester, in quanto nella serie ha il volto di Fred Armisen).

Con loro anche Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor, oltre a Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo e, pensate un po', Haley Joel Osment. Un mix interessante tra protagonisti, co-protagonisti e sbalorditive guest star. Del resto, è ormai chiaro: Netflix, che si appresta a salutare Stranger Things, sta puntando tutto su Mercoledì Addams. E lo spin-off annunciato sullo zio Fester è un'ulteriore prova.