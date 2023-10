Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania primo in Italia, Killers of the Flower Moon apre con 1,7 milioni

Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania conquista il box office italiano del weekend, ma la vera sorpresa sono gli 1,7 milioni di euro incassati da Killers of the Flower Moon, che debutta al secondo posto.

Implacabile come sempre, Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania si conferma campione del box office italiano al debutto in sala. L'ennesimo capitolo delle avventure di Luì e Sofì torna a catturare l'attenzione dei giovanissimi conquistando la vetta del box office italiano con 1,9 milioni di euro raccolti in 555 sale. Gli incassi della nuova avventura edificante per famiglie indicano che l'appeal della coppia di YouTuber sui bambini non accenna a diminuire.

Ma la vera sorpresa è l'esordio col botto di Killers of the Flower Moon. La durata fiume del film di Martin Scorsese non ha affatto spaventato il pubblico italiano accorso a vedere l'opera con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone tratta da una storia vera. Calcolando anche che le tre ore e mezzo di durata hanno costretto gli esercenti a programmare meno repliche, c'è davvero di che festeggiare per gli 1,7 milioni di euro raccolti in 501 sale dalla pellicola lodata da gran parte della critica per la qualità cinematografica e per i temi toccati da Scorsese con maestria. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale. Nel cast Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons.

E il pubblico italiano si conferma amante del grande cinema e un tantino nostalgico regalando il terzo posto in classifica a Ritorno al futuro, che ha fatto ritorno nei cinema il 21 ottobre in occasione del Back to the Future Day, sfiorando i 450.000 euro raccolti in 197 sale.

Stabile in quarta posizione l'esordio alla regia di Claudio Bisio, L'ultima volta che siamo stati bambini che, nel suo secondo weekend di programmazione, ha incassato altri 419 mila euro superando il milione di euro totali. Grande successo da parte del pubblico di giovani e giovanissimi, grazie al quale il film ha già ricevuto numerose richieste di programmazione da parte delle scuole visto che, come rivela la nostra recensione di L'ultima volta che siamo stati bambini, la storia si concentra sulla persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista affrontata attraverso lo sguardo infantile.

In netto calo gli incassi de L'Esorcista - Il credente, reboot del cult di William Friedkin targato Blumhouse e diretto da David Gordon Green. Con altri 358.000 euro di incassi, la pellicola horror raggiunge i 2,7 milioni complessivi e supera i 107 milioni di incasso globale. Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film.