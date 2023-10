Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania: Luì e Sofì, ad Halloween, ci insegnano a combattere la paura

Il nuovo film di Luì e Sofì, Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania, esce al cinema il 19 ottobre, proprio in dirittura d'arrivo per passare in modo spensierato una festa come Halloween.

Chi di voi ha dei bambini avrà notato la spasmodica attesa che hanno per una festa come Halloween. Alcuni di loro stanno già parlando, da agosto, di costumi, di addobbi per la casa, feste a tema, e pomeriggi passati a fare dolcetto o scherzetto. Ma perché amano questa festa così tanto? La cosa ha probabilmente a che fare con la possibilità di esorcizzare le proprie paure, e vivere così mostri e fantasmi in modo giocoso e colorato. Halloween, allora, fa parte di un percorso di crescita. Ancora una volta i Me contro Te, Luì e Sofì, bravissimi a pensare come bambini e a intercettare tutto quello che a loro piace, hanno fatto centro. Il loro nuovo film, Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania, esce al cinema il 19 ottobre, proprio in dirittura d'arrivo per passare in modo spensierato una festa come Halloween. E, ovviamente, i giorni precedenti.

Il film perfetto per passare un Halloween con i bambini

Luì e Sofì con i pigiami da Halloween

Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania è chiaramente un film a tema, un film pensato per un'occasione ben precisa. Come dicevamo i bambini, che sono il loro pubblico, amano alla follia Halloween. E Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, ancora una volta riescono a portare ai bambini proprio il regalo che vogliono, a organizzare la festa perfetta per la ricorrenza. Perché, come vi abbiamo detto, i loro film sono questo. È come se portassimo i nostri bambini in un parco a tema, o in quei parchi giochi, che, per l'occasione, organizzano la festa dedicata a un'occasione precisa. In questo caso, Luì e Sofì hanno giustamente pensato a intrattenere i nostri figli per Halloween. E di questo, lo sanno, siamo loro grati: aiutarci a far passare qualche ora spensierata ai nostri bambini non ha prezzo.

Gli echi di Thriller di Michael Jackson

Lui e Sofì in un divertente numero musicale che riprende Thriller di Michael Jackson

Sì, ogni film dei Me contro Te è un gioco. Luì e Sofì, prima che personaggi pubblici e attori, sono dei fan, degli appassionati. E così ogni nuovo film è l'occasione per mettere nella loro storia tutto l'immaginario che amano. Come non riconoscere, nella canzone e nel balletto che aprono le danze in Transilvania, Vacanze in Transilvania, gli echi di Thriller di Michael Jackson? La canzone è, al solito, molto allegra. Ma i bassi e i sintetizzatori rimandano ai suoni inconfondibili di quella canzone. Così come gli ululati della canzone fanno venire in mente quelli di Werewolves of London di Warren Zevon. A ogni occasione, insomma Luì e Sofì dimostrano di aver imparato la lezione e di metterla in pratica. A modo loro, ovviamente. Perché non ricopiano il balletto di Michael Jackson ma mettono in scena una loro coreografia, con i loro personaggi.

Dracula, La famiglia Addams e Frankenstein

Luì e Sofì con il maggiordomo Pattumier, un po' Creatura di Frankenstein, un po' Lurch de La famiglia Addams

E così è, ovviamente anche con il cinema. Dentro a Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania non c'è solo l'immaginario del mondo dei vampiri, ma un po' tutto l'immaginario horror, ovviamente edulcorato, giocoso, fatto a misura di bambino, in modo da non spaventare mai ma piuttosto far sorridere. Non è un caso che il regista, Gianluca Leuzzi, abbia nominato come riferimento Carletto Il Principe dei Mostri, e Sofì un altro cartone come Scooby-Doo. Allora, c'è il Conte Dracula (interessante, perché non è spaventoso né raccapricciante, ma piuttosto un dandy suadente). Il maggiordomo è chiaramente ispirato alla Creatura di Frankenstein, ma anche un po' al Lurch de La famiglia Addams. A proposito, nella libreria del castello c'è anche una "mano" che vive di vita propria. Ma si viaggia anche verso altri immaginari: il pranzo raccapricciante offerto dal conte Dracula è un po' quello di Indiana Jones e il tempio maledetto. Anche la colonna sonora, che fa uso di un glorioso strumento come il theremin, è adatta al tema.

Halloween: esorcizzare le proprie paure

Luì e Sofì con il loro arcinemico, il Signor S.

E allora torniamo al punto dal quale eravamo partiti. Se Halloween è un momento che permette ai bambini di esorcizzare le proprie paure, in fondo è quello che fa, per tutti noi da sempre, il cinema horror. Vogliamo essere spaventati sullo schermo per non avere paura nella vita. E anche la storia di questo film verte proprio su questo. La chiave sono degli esseri che si nutrono delle paure altrui. E Luì e Sofì ci aiutano (nel senso che aiutano il proprio pubblico, quello dei più piccoli) ad esorcizzare le paure. In questa storia c'è chi ha paura dei fantasmi, chi ha paura del buio, chi di altre cose. Questo film è come Halloween per i bambini, e come il cinema horror per tutti noi. È un film di mostri, ma è come una festa in maschera.

Me contro Te Cinematic Universe

Luì e Sofì con Angelica Furlato e Nicola Pavese, due volti molto interessanti

È ormai nato un Me contro te Cinematic Universe. Tutti i film sono legati tra loro e i personaggi di un film ritornano negli altri. Luì e Sofì, ormai non sono ormai da soli contro i cattivi, ma a capo di una squadra, una sorta di Avengers buffi e giocosi come loro. Insieme a loro ci sono due amici della Tribù dei Pesantosi che avevano conosciuto nell'ultimo Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, Tara (Angelica Furlato) e Ajar (Gianluca Briganti). E con loro c'è Chicco (Nicola Pavese). E, da lontano, l'immancabile Pongo (Michele Savoia). Ma anche i cattivi sono organizzati in una squadra. Il Signor S., Viperiana, Perfidia, Serpe sono la banda dei Malefici. Le dinamiche di entrambi i gruppi funzionano come quelle delle "squadre" dei cinecomic. A proposito, guardate il finale aperto, la fake news che riprende proprio il finale di un film Marvel, Spider-Man: Far From Home. Insieme a Luigi Calagna e Sofia Scalia, insomma, i film si fanno sempre più corali e piccoli attori e attrici crescono. In particolare, ci piace sempre di più Angelica Furlato, volto e presenza scenica notevoli, che vorremmo presto vedere anche in altri progetti.

Musiche sempre più riuscite

Serpe e Viperiana, due dei villain del film

A proposito di cattivi, una delle villain della prima ora, Perfidia, stavolta ha il suo momento d'oro, con il suo numero musicale in pieno stile urban e r'n'b, La canzone di Perfidia. Ma sono tutte le musiche ad essere molto curate. Detto del theremin, tipico strumento da colonna sonora horror, che fa la parte del leone della colonna strumentale, e della main title song, di cui parliamo sopra, ci sono le canzoni di Luì e Sofì (scritte da loro, parole e musica) che funzionano sia nell'economia della storia, che come canzoni a se stanti. Mamma che paura e Colpo di fulmine potrebbero stare tranquillamente in testa alle nostre classifiche. I bambini le ameranno, ma piaceranno anche a voi grandi.