Killers of the Flower Moon, la performance di Brendan Fraser divide i fan: 'Tagliatelo via dal film'

Ha sollevato polemiche in rete la performance debordante di Brendan Fraser nel ruolo dell'avvocato di Robert de Niro in Killers of the Flower Moon, spettatori divisi.

Ha sollevato perplessità negli spettatori la performance di Brendan Fraser in Killers of the Flower Moon, nuova fatica di Martin Scorsese nei cinema da giovedì, dove interpreta l'avvocato difensore del personaggio di Robert De Niro. Giudizi negativi da parte di una larga fetta di pubblico, con qualcuno che ha suggerito addirittura di tagliare il personaggio, che ha un ruolo minore.

Il premio Oscar Fraser interpreta l'avvocato del ricco William Hale, W.S. Hamilton, che compare sullo schermo per circa sette minuti esprimendosi con un pesantissimo accento del Sud e urlando improvvisamente mentre difende il suo assistito. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film di Scorsese mescola registri diversi accostando dramma e grottesco. Ma le reazioni alla performance di Brendan Fraser su Twitter sono comunque controverse. C'è chi si diverte a paragonarlo all'uomo dello spot Kool-Aid, popolare bevanda americana, chi chiede alla montatrice Thelma Schoonmaker di eliminarlo e chi addirittura spera che l'Academy si riprenda l'Oscar per The Whale per assegnarlo a Colin Farrell.

Tra i difensori dell'attore, però, c'è chi sostiene che Fraser abbia semplicemente svolto il compito assegnatogli da Martin Scorsese, da sempre amante delle forti caratterizzazioni.