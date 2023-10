I Me Contro Te ospiti di Bake Off Italia - Dolci in forno, stasera 27 ottobre su Real Time

I Me Contro Te stasera sono gli ospiti di Bake Off Italia - Dolci in forno, il programma di Benedetta Parodi su Real Time.

Stasera, 27 ottobre, su Real Time (canale 31) alle 21:20 torna Bake Off Italia - Dolci in forno, il cooking show targato BBC condotto da Benedetta Parodi. Nell'ottava puntata gli ospiti della trasmissione saranno Luigi Calagna e Sofia Scalia, ovvero i Me Contro Te. Bake Off Italia - Dolci in forno è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Bake Off Italia - Dolci in forno del 27 ottobre

Sfida dopo sfida, gli aspiranti pasticceri hanno ormai superato la prima metà del loro percorso a Bake off Italia, condotto da Benedetta Parodi e con il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. In questa nuova puntata, dovranno dimostrare di conoscere i dolci di alcune delle festività più importanti e mantenere i nervi saldi di fronte agli imprevisti.

Dopo la prova creativa a tema carnevale e la temuta prova tecnica incentrata sulla Pasqua, la prova sorpresa sarà tutta dedicata alla festa più spaventosa dell'anno, Halloween, che si festeggia proprio in questi giorni.

Halloween è ormai diventata una festività molto amata anche in Italia, tanto che si è creato un vero e proprio trend anche nella pasticceria ed è proprio su questo che i concorrenti si sfideranno: dovranno realizzare la torta di halloween, una torta travestita con colori e decori da pelle d'oca.

Gli ospiti di stasera

Per far entrare gli aspiranti pasticceri in un clima da brivido, sotto il tendone arriveranno in loro soccorso due veri e propri esperti della paura, i Me Contro Te. Nel loro nuovo film Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania, al cinema dal 19 ottobre distribuito da Warner Bros. Pictures, Sofì e Luì viaggiano fino in Transilvania per vivere una vera e propria avventura di Halloween a caccia del conte Dracula e di altri terribili avversari, qui la nostra videointervista ai Me Contro Te.

Proprio dalla Transilvania hanno portato con sé dei souvenir da regalare come spunto agli aspiranti pasticceri per realizzare delle torte di Halloween perfette. E chissà chi tra i concorrenti riuscirà a cogliere al meglio tutti i loro consigli realizzando un dolce spaventosamente buono.