Matrix 4 non sarà un prequel nonostante la presenza del giovane Morpheus

Matrix 4 non sarà un prequel nonostante l'annuncio dell'ingaggio di Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di una versione giovane di Morpheus (Laurence Fishburne).

Morpheus istruisce Neo

La notizia arriva da We Got Covered, secondo cui la conferma del ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nel ruolo di Neo e Trinity smentirebbe l'ipotesi di un prequel. Secondo We Got Covered, il motivo per cui The Matrix 4 vedrà la presenza di una versione giovane di Morpheus sta nel fatto che lui stesso fa in modo di apparire più giovane nella Matrice. Il che indica che Laurence Fishburne potrebbe interpretare Morpheus nel mondo reale.

Dietro questa scelta narrativa ci potrebbe essere una ragione pratica, attualmente Laurence Fishburne ha 58 anni e pur essendo in gran forma potrebbe non volersi sottoporre a un regime di allenamento nelle arti marziali per interpretare le scene action, lasciandole così alla sua versione giovane.

Pochi giorni fa, lo stesso We Got Covered aveva diffuso uno spoiler che anticiperebbe come Neo e Trinity faranno ritorno in Matrix 4 dopo la fine toccata loro in Matrix Revolutions.

Matrix: da 20 anni nella Tana del Bianconiglio

Le riprese di Matrix 4 inizieranno nei primi mesi del 2020 e Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.

Negli USA Matrix 4 e John Wick 4 usciranno al cinema lo stesso giorno, il 21 maggio 2021, i fan hanno ribattezzato la giornata Keanu Reeves Day.