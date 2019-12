Matrix 4: uno spoiler ha svelato come Neo e Trinity faranno ritorno?

Neo e Trinity faranno ritorno in Matrix, adesso uno spoiler avrebbe anticipato come sarà possibile rivederli nel nuovo capitolo della saga futuristica.

Uno spoiler su Matrix 4 avrebbe anticipato come Neo e Trinity faranno ritorno nella saga dopo la sorte toccata loro in Matrix Revolution, terzo e ultimo capitolo della trilogia che adesso sta per fare ritorno con un nuovo capitolo.

Keanu Reeves in una scena di MATRIX REVOLUTIONS (2003)

Secondo We Got This Covered una fonte vicina alla produzione avrebbe anticipato uno snodo narrativo di The Matrix 4 che spiegherebbe il ritorno di Neo e Trinity. Alla fine di Matrix Revolutions, Neo e Trinity sono morti, ma a quanto pare il quarto capitolo rivelerà che i loro cervelli sono stati uploadati nella Matrice prima della loro morte così possono vivere al suo interno. Apparentemente, Neo avrebbe fatto un backup dei loro cervelli in caso accadesse loro qualcosa, perciò quando li rivedremo saranno bloccati nella Matrice e invecchiati.

Naturalmente solo fonti ufficiali potranno confermare o smentire questo spoiler. Il quarto capitolo delle avventure di Matrix potrà contare su un cast che vede l'arrivo di Jonathan Groff, Toby Onwumere, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick.

Confermata la presenza dei protagonisti dei film sci-fi: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, mentre Jada Pinkett Smith, invece, sembra stia trattando con Warner Bros. per riprendere la parte di Niobe.

Matrix: da 20 anni nella Tana del Bianconiglio

Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020 e Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.

Negli USA Matrix 4 e John Wick 4 usciranno al cinema lo stesso giorno, il 21 maggio 2021, i fan hanno ribattezzato la giornata Keanu Reeves Day.