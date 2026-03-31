Masters of the Universe: Adam torna a Eternia nel nuovo trailer

A giugno debutterà nei cinema di tutto il mondo l'atteso Masters of the Universe, il film ispirato ai giocattoli della Mattel con star Nicholas Galitzine nel ruolo del principe Adam. Amazon MGM Studios ha ora condiviso il nuovo trailer che mostra alcune interessanti scene inedite.

Cosa mostra il trailer del film

Nel video promozionale di Masters of the Universe si assiste infatti al ritorno del protagonista a 'casa', dove scopre cosa è successo al suo regno.

Il principe Adam si ritrova alle prese con un mondo distrutto e in guerra, situazione che lo obbliga a entrare in azione e a combattere.

Adam, di nuovo a Eternia può contare sul sostegno dei suoi amici, e alleati, Teela e Duncan, personaggi interpretati da Camila Mendes (che indossa un costume diverso rispetto al passatoe Idris Elba.

Il principe che è stato portato sugli schermi da Nicholas Galitzine, nonostante il tempo trascorso sulla Terra, dovrà quindi accettare il proprio destino e diventare He-Man, ovvero l'uomo più potente esistente nell'universo, se vuole sperare di sconfiggere il malvagio Skeletor, villain affidato al premio Oscar Jared Leto.

Ecco il nuovo trailer:

Chi ha realizzato il film

Il cast di Masters of the Universe è composto da Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Cenerentola) nel ruolo di Adam/He-Man è affiancato da Camila Mendes (Riverdale), Idris Elba (Luther, la saga di Thor) e il premio Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club). Tra gli interpreti ci sono inoltre Alison Brie (Together), Morena Baccarin (la saga di Deadpool), James Purefoy (Rome) e Charlotte Riley (Peaky Blinders).

Alla regia è stato impegnato Travis Knight che ha riportato sul grande schermo il leggendario franchise con un'avventura live-action che, come conferma anche il nuovo trailer, sembra in grado di offrire spettacolarità, azione e intrattenimento.