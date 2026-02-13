Masters of the Univers, Camila Mendes spiega perché il costume di Teela non è più succinto

Il reboot di Masters of the Universe, tra nostalgia e aggiornamenti necessari, porta uno dei cambiamenti più commentati riguarda Teela e a spiegarne le ragioni è direttamente Camila Mendes.

Nel reboot live-action di Masters of the Universe, il costume di Teela viene aggiornato. Camila Mendes racconta perché l'iconico outfit anni '80 è stato rivisto, mentre emergono nuovi dettagli su Battle Cat, Beast Man e sull'approccio più realistico adottato dal film.

Teela, tra fedeltà al cartoon e buon senso contemporaneo

Il nuovo Masters of the Universe guarda con rispetto al celebre cartone animato degli anni '80, ma non rinuncia a piccoli, significativi aggiustamenti. Uno dei più evidenti riguarda Teela, storica guerriera di Eternia, il cui costume originale - sgambato e poco protettivo - è stato rivisitato per il grande schermo. A chiarire la scelta è stata Camila Mendes, che interpreta il personaggio nel reboot diretto da Travis Knight.

Masters of the Universe, una scena del film

Intervistata da Empire Magazine, l'attrice ha spiegato di non aver posto alcun veto sul look classico: "Per me andava bene anche quello", ha raccontato, sottolineando di essere stata disponibile a indossare un costume più fedele al cartoon. La decisione finale, però, è stata presa dalla produzione, che ha preferito seguire una direzione diversa. "Hanno pensato che sarebbe stato un po' ridicolo vedere questa donna guerriera andare in giro in costume da bagno, circondata da uomini enormi e muscolosi", ha aggiunto Mendes, con una lucidità che fotografa bene il cambio di prospettiva.

Il punto non è tanto la censura quanto la coerenza interna del mondo di Eternia. In un contesto live-action, dove il corpo degli attori è reale e la fisicità conta più che in animazione, un'armatura più pratica restituisce credibilità al personaggio. Teela resta una delle poche figure femminili centrali del film, e il suo nuovo look sembra voler rafforzare il ruolo di comandante e combattente, più che quello di semplice icona estetica. Un cambiamento che, per molti, appare meno rivoluzionario di quanto sembri e più vicino a un'evoluzione naturale.

Battle Cat, Beast Man e un Eternia più epica e concreta

Il rinnovamento visivo non si ferma a Teela. Il primo trailer di Masters of the Universe ha già mostrato Cringer, mentre Battle Cat - la sua forma da battaglia - è stato finora protagonista soprattutto di materiale promozionale e merchandising. Secondo quanto riportato da Empire, però, il leggendario felino avrà un ruolo tutt'altro che marginale, con sequenze d'azione di primo piano.

La locandina di Masters of the Universe

Un passaggio dell'articolo descrive una scena particolarmente attesa: "Il team di effetti visivi evocherà una gigantesca tigre verde che combatte contro una scimmia umanoide dal pelo arancione". Tradotto: Battle Cat contro Beast Man. Un confronto che promette di diventare uno dei momenti più iconici del film, capace di fondere nostalgia e spettacolo digitale. L'immagine di He-Man in sella a Battle Cat resta una carta potentissima, che il film potrebbe scegliere di preservare per il grande schermo, evitando di bruciarla nei trailer.

Sul fronte narrativo, la storia segue Prince Adam, interpretato da Nicholas Galitzine, che torna su Eternia dopo quindici anni di separazione, richiamato dalla Spada del Potere. Il pianeta, nel frattempo, è caduto sotto il controllo di Skeletor, incarnato da Jared Leto. Per salvare il suo mondo, Adam si allea con Teela e con Duncan, alias Man-At-Arms, interpretato da Idris Elba, accettando il proprio destino come He-Man.

Con un cast che include anche Alison Brie, Morena Baccarin, Kristen Wiig e James Purefoy, il film punta a bilanciare fedeltà e rinnovamento. Il nuovo costume di Teela diventa così un simbolo più ampio: non una rinuncia al passato, ma un tentativo di tradurlo in un linguaggio cinematografico più credibile. Masters of the Universe, in uscita il 5 giugno, sembra voler dimostrare che aggiornare un mito non significa tradirlo, ma dargli nuove armi per combattere nel presente.