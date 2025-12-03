Masters of the Universe: Nicholas Galitzine spiega la differenza tra il reboot e le precedenti versioni

Rispetto alle versioni precedenti del franchise, il nuovo film in live-action dovrà essere in grado di distinguersi e a questo proposito ha parlato il futuro interprete di He-Man

Masters of the Universe tornerà finalmente sul grande schermo nel 2026 e, sebbene le prime reazioni alle proiezioni di prova siano state molto positive, solo il tempo dirà se il reboot sarà all'altezza delle elevate aspettative dei fan.

Nicholas Galitzine è stato scelto per dare vita a He-Man e le foto dal set ci hanno già rivelato il fisico scolpito dell'attore, più che adatto al nuovo Principe Adam di Eternia. Sarà il suo ruolo più importante fino ad oggi e un personaggio a cui probabilmente tornerà nei prossimi anni (ammesso che il film abbia il successo adeguato ad espandere il franchise).

In un'intervista con Screen Rant, Galitzine ha condiviso ora nuove anticipazioni su ciò che i fan possono aspettarsi da Masters of the Universe, svelando il nuovo approccio al franchise, e promettendo ai fan tanta azione epica mista a un'esplorazione approfondita dei personaggi.

Masters of the Universe: Revolution: He-Man e Orko

Un Masters of the Universe più moderno e attuale

"Onestamente, quando ho ricevuto la sceneggiatura ho capito subito che era molto diverso dai film che rientrano in questo genere o categoria", ha esordito. "C'era qualcosa di incredibilmente umano nella storia, e anche molto divertente, due cose che cerco sempre come attore".

"Come in 100 Nights of Hero, c'era umorismo ma anche emotività. Forse con He-Man c'è un po' più di azione. Sono davvero entusiasta all'idea che il pubblico veda questo film e conosca Adam. Senza spoilerare troppo, penso che in lui ci sia una modernità davvero interessante", ha continuato l'attore. "Sembra che la sua personalità sia una via di mezzo tra la mascolinità e la femminilità tradizionali, e penso che sia molto emozionante poter interpretare questo ruolo in un film di una major così importante".

"Ovviamente, l'azione e le scenografie sono incredibili, ma c'è anche una storia davvero umana. Penso che se devo fare qualcosa con quel livello di spettacolarità, l'umanità non può mai mancare", ha concluso Galitzine.

Masters of the Universe: la prima foto dal set

Il cast e la data d'uscita del film

Diretto dal regista di Bumblebee Travis Knight, il cast di Masters of the Universe sarà guidato da Nicholas Galitzine (The Idea of You) nei panni di He-Man e con Jared Leto (Morbius) in quelli del malvagio Skeletor.

Del cast fanno parte anche Alison Brie (Promising Young Woman) nei panni del tenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) in quelli della compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nei panni del padre di Teela, Man-at-Arms. La data d'uscita è attualmente fissata al prossimo 5 giugno 2026.