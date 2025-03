Marvel Studios: le prossime uscite su DisneyPlus legate alle Fase 6

I prossimi anni saranno importanti per la Fase 6 dei Marvel Studios che vedrà anche diverse serie tv, in uscita su DisneyPlus, che si legheranno all'universo cinematografico

Sono diversi gli show targati DisneyPlus del MCU che faranno parte dell'imponente programmazione della Fase 6 dei Marvel Studios che concluderà la Saga del Multiverso.

Dopo l'uscita di Thunderbolts* a maggio, i Marvel Studios introdurranno i fan alla Fase 6, che è già stata confermata per offrire una mezza dozzina di film epici da qui al 2027. Oltre alle uscite nelle sale cinematografiche, nei prossimi mesi i Marvel Studio arricchiranno il suo ampio catalogo di serie tv anche su DisneyPlus.

Purtroppo, la programmazione delle serie in streaming del MCU è un po' incerta dopo il 2025, gli spettatori sono già a conoscenza di numerose serie e speciali che saranno presenti sulla piattaforma della Casa di Topolino. Ecco tutti gli show Disney+ del MCU confermati per la Fase 6.

Eyes of Wakanda

Black Panther: Wakanda Forever - nel trailer appaiono due elmi

I Marvel Studios sono pronti a portare la loro quinta serie animata nell'universo cinematografico, con Eyes of Wakanda, il cui sviluppo è stato annunciato ufficialmente per novembre 2023. Dopo serie come What If...? e X-Men '97, questo show si concentrerà sul mondo di Black Panther e del Wakanda, esplorando la storia della nazione africana nascosta dell'eroe.

Sebbene le specifiche della trama e i personaggi non siano ancora stati resi noti, si dice che la serie sarà caratterizzata da guerrieri wakandiani alla ricerca di artefatti di vibranio scomparsi. Artefatti del genere sono già stati visti nel MCU, un esempio dei quali proviene dal museo londinese che Ulysses Klaue ha rapinato in Black Panther.

Inoltre, Eyes of Wakanda stabilirà un record. La serie avrà, infatti, solo quattro episodi che racconteranno la storia dell'intera stagione. Tra i membri del cast confermati figurano Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher e Anika Noni Rose. Eyes of Wakanda uscirà su Disney+ il 6 agosto.

Marvel's Zombie

What if...?: Iron Man zombie in una scena del quinto episodio

Annunciata per la prima volta nel novembre 2021, la serie animata Marvel Zombies sarà uno spin-off dell'episodio zombie-centrico di What If...? Questa serie metterà insieme un nuovo gruppo di eroi del MCU nel tentativo di sconfiggere un'invasione di zombie che minaccia il mondo.

Anche se non sono stati rivelati dettagli specifici sulla trama, questo show unirà una squadra di personaggi che non è mai stata vista prima in nessun altro episodio del MCU.

A guidare questa nuova missione, saranno la Ms. Marvel di Iman Vellani, lo Shang-Chi di Simu Liu e la Yelena Belova di Florence Pugh, tutti personaggi che hanno brillato nella Saga del Multiverso. A loro si uniranno Katy di Shang-Chi, Red Guardian, Jimmy Woo, Kate Bishop e Ironheart per affrontare potenti nemici non morti come Scarlett Witch. Marvel's Zombie arriverà su Disney+ il 3 ottobre.

Wonder Man

Aquaman e il Regno Perduto: Yahya Abdul-Mateen II in una scena del film

La prima serie live-action che si prepara ad entrare in scena nella Fase 6 è Wonder Man, che avrà come protagonista l'ex star di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II. L'attore incarnerà la speranza hollywoodiana Simon Williams insieme a un cast che comprende Ben Kingsley (Trevor Slattery), Josh Gad, Ed Harris e altri ancora.

L'introduzione di Williams lo vedrà fare un'audizione per il ruolo principale in una serie televisiva di supereroi, offrendo uno sguardo metaforico sul franchise attraverso questo personaggio. Per il resto, visto che manca così tanto al debutto, la trama specifica non è ancora stata rivelata.

Wonder Man è stato inoltre classificato come serie spotlight dei Marvel Studios, il secondo show con questo nome dopo Echo. Questo target indica che la serie non avrà molti collegamenti importanti con la narrazione più ampia dell'universo Marvel, anche se Simon Williams sarà sicuramente un personaggio che potrebbe essere riutilizzato in seguito. Wonder Man arriverà su Disney+ nel dicembre 2025.

Vision Quest

WandaVision: un'immagine di Paul Bettany

Paul Bettany avrà finalmente l'opportunità di essere il protagonista della sua serie su Visione nella Fase 6. Intitolata Vision Quest, la serie sarà la conclusione di una trilogia Disney+ iniziata con WandaVision e Agatha: All Along.

Sebbene le informazioni sul casting siano minime, a parte Bettany, Faran Tahir è in linea per tornare in questa serie nel ruolo di Raza, il leader terrorista dei Dieci Anelli di Iron Man. Si dice anche che la serie riporterà in scena JARVIS e FRIDAY, i due sistemi di intelligenza artificiale utilizzati da Tony Stark nelle sue tute di Iron Man.

È probabile che la serie segua le vicende di Visione Bianco dopo aver assorbito la coscienza e i ricordi della Visione originale nel finale di WandaVision. Sarà molto interessante scoprire cosa ha fatto nel corso degli anni, dato che Bettany prolunga la sua già lunga permanenza nel MCU. Vision Quest uscirà su Disney+ nel 2026, probabilmente verso la metà dell'anno.

Daredevil: Rinascita 2

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Con Daredevil: Born Again attualmente nel pieno della sua prima stagione su Disney+, la seconda stagione è stata confermata come prevista per la Fase 6. Poiché la serie era stata originariamente programmata per essere composta da 18 episodi, la seconda parte porterà con sé i nove episodi che originariamente dovevano essere rilasciati nella prima stagione.

Considerando il numero esiguo di episodi nella prima parte della serie, pianificare ciò che potrebbe accadere nella seconda è un'impresa difficile. Tuttavia, ci si aspetta che questi nuovi episodi riportino sia il Matt Murdock di Charlie Cox che il Kingpin di Vincent D'Onofrio per un'altra epica battaglia a Hell's Kitchen.

Sembra che torneranno anche personaggi come Foggy Nelson (nonostante quello che è accaduto nel primo episodio della serie). Rimane ancora molto mistero su chi altro si unirà al cast o su cosa accadrà nella storia. Tutto sommato, l'attesa è alta per scoprire come Daredevil si integrerà ulteriormente nella più ampia narrazione del MCU.

Daredevil: Rinascita 2 è stato annunciato per i primi mesi del 2026.