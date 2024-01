Marvel's What If...? 2, la recensione: multiversi alternativi animati, forse era meglio la prima?

La recensione di Marvel's What If...? 2, la seconda stagione della serie animata dei Marvel Studios, tutta disponibile su Disney+, che complica un po' troppo i pezzi del puzzle, pur rimanendo una meraviglia a livello tecnico.

Marvel's What If...? aveva fatto molto parlare di sé nel 2021 quando approdò su Disney+ poiché, dati gli alti e bassi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, permetteva grazie alle sue due principali caratteristiche di far tornare i beniamini ai quali avevamo dovuto dire addio sul grande schermo, come il Tony Stark di Robert Downey Jr. o la Vedova Nera di Scarlett Johansson. Ovvero l'essere animata e il partire dal fantomatico "E se...?" in cui si può giocare col Multiverso. Più di due anni dopo arriviamo alla recensione di Marvel's What If...? 2, la seconda stagione di questa serie animata sui generis (una terza è già in produzione) arrivata sulla piattaforma della Casa di Topolino con un episodio al giorno durante le festività natalizie 2023, che celebra a partire dal poster promozionale, per provare a chiudere i tasselli rimasti aperti col primo ciclo mentre ne apre di infiniti nuovi. Sempre sotto l'occhio vigile, attento e super partes dell'Osservatore, che continua la propria funzione di narratore onnisciente.

What if 2: un'immagine del terzo episodio

La serie conferma di fondare la propria trama su episodi antologici che però via via vanno ad incastonarsi uno con l'altro, ma punta sulle storie di personaggi minori o addirittura inediti, dimostrando di funzionare maggiormente sui volti (anzi, voci) conosciute a livello narrativo. A livello tecnico, grazie all'animazione fotorealistica più curata e precisa, invece, migliora dettagli e movimenti, rendendo le sequenze d'azione o quelle d'epoca ancor più avvincenti. Le nuove 9 puntate di mezz'ora ciascuna sono dirette da Bryan Andrews (episodi 2-9) e Stephan Franck (episodio 1) e scritte da AC Bradley (episodi 3, 4, 5, 8), Matthew Chauncey (episodi 1-3, 7, 9) e Ryan Little (episodi 6, 8). Ma ora vediamoli uno per uno nel dettaglio.

Episodio 2x01 "E se... Nebula si fosse unita alla Nova Corps?"

What if 2: un'immagine del primo episodio

Nel primo universo alternativo che visitiamo nella seconda stagione di What If...? ci troviamo in un mondo in cui Ronan ha destituito Thanos molto prima degli eventi di Avengers: Infinity War. Sua figlia fatta di soli marchingegni riassemblati insieme da egli stesso per costruire una macchina da guerra, Nebula, che ha sempre cercato disperatamente la sua approvazione, viene reclutata per unirsi alla Nova Corps. Ora potrà dimostrare le proprie doti investigative, ma a quale prezzo? Tornano, tra gli altri, anche Nova Prime, il simpatico Korg e nientemeno che Howard il Papero!

Episodio 2x02 "E se... Peter Quill avesse attaccato gli Eroi più Potenti della Terra?"

What if 2: un'immagine del secondo episodio

In un 1988 alternativo, Yondu non tiene con sé il piccolo Peter Quill dalla Terra ma lo consegna al padre biologico, Ego, che gli spiega il proprio piano di conquista dell'universo. Ben presto il ragazzino scoprirà che si tratta di un piano di annientamento di tutti i mondi e dovrà decidere se stare dalla parte del genitore che lo ha cresciuto dopo la morte della madre oppure da quella degli Avengers, in questo frangente formati da Hank Pym / Ant-Man, Bill Foster / Golia, il Re del Wakanda T'Chaka e primo Black Panther, la pilota Wendy Larson / Mar-Vell e il Soldato d'Inverno (alias Bucky Barnes post-condizionamento mentale dell'Hydra).

Episodio 2x03 "E se... Happy Hogan avesse salvato il Natale?"

What if 2: Harry Hogan in un'immagine del terzo episodio

Un perfetto episodio natalizio in linea con la finestra d'uscita di What If... 2 su Disney+. Nel 2012 di The Avengers, all'Avengers Tower si sta organizzando la Festa di Natale e Justin Hammer approfitta della temporanea disattivazione e reboot di J.A.R.V.I.S.. Quale piano malvagio avrà in mente e perché vuole rovinare a tutti il Natale? Un momento per ritrovare alcune vecchie conoscenze, come Maria Hill, l'eterna stagista Darcy Lewis, l'Hulkbuster... e soprattutto Happy Hogan, il bonario assistente di Tony Stark.

Episodio 2x04 "E se... Iron Man avesse incontrato il Gran Maestro?"

What If 2: una scena del quarto episodio

Questa puntata è dedicata all'origin story della Gamora alternativa membro dei Guardiani del Multiverso, dando così spazio ad un'altra figlia di Thanos. Sempre nel 2012 ma ovviamente in uno alternativo, Iron Man riesce a distruggere la nave madre dei Chitauri e porre fine alla battaglia di New York, finendo nello spazio su Sakaar, pianeta che abbiamo conosciuto in Thor: Ragnarok. Qui arriva anche Gamora, incaricata dal padre di uccidere proprio Tony Stark, e presto entrambi capiscono la follia che contraddistingue il Regno del Gran Maestro. Dovranno trovare un modo per andarsene insieme a Valchiria.

Episodio 2x05 "E se... Captain Carter avesse affrontato l'Hydra Stomper?"

What if 2: una scena del quinte episodio

Torna forse il personaggio più amato di Marvel's What If...? ovvero la Captain Carter di Hayley Atwell, che infatti diviene centrale e fil rouge in questa stagione. Dopo essere stata rimandata nel proprio universo in seguito alla sconfitta di Ultron, Peggy e la sua amica Natasha Romanoff trovano su una nave l'Hydra Stomper con all'interno uno Steve Rogers minaccioso. Sarà la volta buona per un lieto fine tra i due innamorati? Intanto per i fan è un'occasione per vedere un'amicizia inedita e quasi un buddy movie al femminile. Con l'amichevole partecipazione di Nick Fury... e di Melina e le Vedove Nere!

Episodio 2x06 "E se... Kahhori avesse rimodellato il mondo?"

What if 2: un'immagine del sesto episodio

Questa puntata è dedicata al primo supereroe inedito del Marvel Cinematic Universe (ovvero non nato dai fumetti cartacei). Per la precisione una supereroina, Kahhori, una determinata donna guerriera Mohawk che rappresenta la comunità tanto che l'episodio è quasi interamente in lingua nativa. In un passato alternativo, il Ragnarok avviene molto prima del tempo e Surtur uccide Odino, distruggendo Asgard e facendo cadere il Tesseract sulla Terra, nell'America pre-coloniale della confederazione degli Hodínöšöni. Kahhori dovrà condurre il proprio popolo alla libertà dei conquistadores spagnoli.

Episodio 2x07 "E se... Hela avesse trovato i Dieci Anelli?"

What if 2: un'immagine del settimo episodio

In questo universo alternativo crossover tra Thor: Ragnarok e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Odino spoglia la propria primogenita Hela dei suoi poteri e la bandisce sulla Terra, proclamando che potrà nuovamente indossare il suo elmo solo quando avrà più compassione per la vita, dovendo regnare sui morti. Hela viene trovata da Wenwu, leader dell'organizzazione dei Dieci Anelli, che rimane affascinato dalla guerriera e le propone un'alleanza. A quel punto inizia un viaggio dell'(anti)eroina per scoprire qual è la vera Hela, senza l'ombra di Odino.

Episodio 2x08 "E se... Gli Avengers si fossero uniti nel 1602?"

What If 2: una scena dell'ottavo episodio della stagione 2

Emozionante episodio ambientato nel passato, per la precisione nel 1600, vede il ritorno della maggior parte della squadra originaria degli Avengers in universo che ricorda quello di Robin Hood. Captain Carter è stata teletrasportata da Scarlet Witch in una realtà alternativa nel 1602 flagellata da incursioni temporali inspiegabili e dovrà capire non solo come salvare questo mondo ma anche come tornare nel proprio e se questa potrebbe essere la volta buona per lei e questo Steve Rogers truffaldino.

Episodio 2x09 "E se... lo Strange Supremo fosse intervenuto?"

What if 2: un'immagine del nono e ultimo episodio

Nel finale di stagione, che è anche di fatto una seconda parte dall'episodio precedente, Captain Carter è apparentemente bloccata nel 1602. Viene raggiunta dallo Strange Supremo, che ha una proposta da farle: sta collezionando i Distruttori del Multiverso per imprigionarli ed espiare alla morte di Christine, il grande amore della sua vita, e ha bisogno dell'aiuto di Peggy per recuperare l'ultimo. Peccato che forse non le abbia detto tutta la verità. Una puntata intensa in cui appaiono moltissimi personaggi, cameo e guest star, tra cui anche alcune new entry di questa stagione.