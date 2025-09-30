Elizabeth Olsen sciocca i fan: "Non ricordo nulla del ruolo di Scarlet Witch in Marvel Zombies"

L'interprete di Scarlet Witch ha registrato la voce del suo personaggio in Marvel Zombies a casa sua, ma non ricorda niente dell'esperienza.

Elizabeth Olsen
NOTIZIA di 30/09/2025

Elizabeth Olsen è tornata a deliziare i fan Marvel nei panni di Scarlet Witch, anche se solo in versione doppiatrice, nella serie Disney+ Marvel Zombies. Peccato che l'attrice non ricordi niente dell'esperienza lavorativa.

Marvel Zombies, serie animata in quattro capitoli disponibile su Disney+, è uno spinoff di What If...? ed è ambientata in un mondo in cui la maggioranza della popolazione, inclusi gli Avengers, sono zombie. Elizabeth Olsen è tornaaa a doppiare il suo personaggio dell'MCU insieme a colleghi come Paul Rudd (Ant-Man), Iman Vellani (Ms. Marvel), Simu Liu (Shang-Chi) e molti altri.

"L'ho registrato tanti anni fa. Non ricordo nulla", ha confessato l'attrice durante un'apparizione al Los Angeles Comic-Con, come riporta _GamesRadar, parlando del suo ritorno nei panni di Scarlet Witch. "Devo assolutamente guardarlo. Non ho idea di cosa succeda in Marvel Zombies".

L'attrice ha aggiunto: "È la mia voce. L'ho registrato a casa mia, non ero nemmeno in un ufficio. Doveva essere il 2020, il 2021? Perché lavoravo a casa mia e non in uno studio? Non ho davvero idea. Mi dispiace tanto."

Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia 11
Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch

Cosa sappiamo con certezza sul ritorno di Scarlet Witch nell'MCU?

Scarlet Witch è uno dei personaggi più amati dell'MCU e i fremono per sapere quando rivedranno con certezza la loro eroina. Mentre gli insider si affannano a confermare la sua partecipazione ad Avengers: Doomsday per il momento non c'è nessuna conferma ufficiale da parte di Marvel.

L'ultima apparizione del personaggio in carne e ossa risale a Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), dove il personaggio si è trasformato in una vera e propria villain. Il film si chiude con con Scarlet Witch schiacciata sotto un edificio crollato. Il suo destino è sconosciuto e né Olsen né la Marvel hanno ancora annunciato quando Scarlet Witch riapparirà.

Marvel Zombies, la recensione: un potenziale cult arrivato forse nel momento sbagliato? Marvel Zombies, la recensione: un potenziale cult arrivato forse nel momento sbagliato?

Mesi fa Elizabeth Olsen ha dichiarato di essere disponibile a tornare nei panni del personaggio, ma solo se ci sarà un modo per utilizzarlo al meglio:

"È un personaggio che adoro interpretare quando c'è un modo per usarlo bene, e penso di essere stata fortunata ad essere stata usata bene quando ho iniziato"-, ha detto Olsen a _FM104. "I creativi non sapevano cosa fare con me... Ma se c'è un buon modo per usare Wanda, sono sempre felice di tornare."_