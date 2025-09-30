Elizabeth Olsen sciocca i fan: "Non ricordo nulla del ruolo di Scarlet Witch in Marvel Zombies"

Elizabeth Olsen è tornata a deliziare i fan Marvel nei panni di Scarlet Witch, anche se solo in versione doppiatrice, nella serie Disney+ Marvel Zombies. Peccato che l'attrice non ricordi niente dell'esperienza lavorativa.

Marvel Zombies, serie animata in quattro capitoli disponibile su Disney+, è uno spinoff di What If...? ed è ambientata in un mondo in cui la maggioranza della popolazione, inclusi gli Avengers, sono zombie. Elizabeth Olsen è tornaaa a doppiare il suo personaggio dell'MCU insieme a colleghi come Paul Rudd (Ant-Man), Iman Vellani (Ms. Marvel), Simu Liu (Shang-Chi) e molti altri.

"L'ho registrato tanti anni fa. Non ricordo nulla", ha confessato l'attrice durante un'apparizione al Los Angeles Comic-Con, come riporta _GamesRadar, parlando del suo ritorno nei panni di Scarlet Witch. "Devo assolutamente guardarlo. Non ho idea di cosa succeda in Marvel Zombies".

L'attrice ha aggiunto: "È la mia voce. L'ho registrato a casa mia, non ero nemmeno in un ufficio. Doveva essere il 2020, il 2021? Perché lavoravo a casa mia e non in uno studio? Non ho davvero idea. Mi dispiace tanto."

Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch

Cosa sappiamo con certezza sul ritorno di Scarlet Witch nell'MCU?

Scarlet Witch è uno dei personaggi più amati dell'MCU e i fremono per sapere quando rivedranno con certezza la loro eroina. Mentre gli insider si affannano a confermare la sua partecipazione ad Avengers: Doomsday per il momento non c'è nessuna conferma ufficiale da parte di Marvel.

L'ultima apparizione del personaggio in carne e ossa risale a Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), dove il personaggio si è trasformato in una vera e propria villain. Il film si chiude con con Scarlet Witch schiacciata sotto un edificio crollato. Il suo destino è sconosciuto e né Olsen né la Marvel hanno ancora annunciato quando Scarlet Witch riapparirà.

Mesi fa Elizabeth Olsen ha dichiarato di essere disponibile a tornare nei panni del personaggio, ma solo se ci sarà un modo per utilizzarlo al meglio:

"È un personaggio che adoro interpretare quando c'è un modo per usarlo bene, e penso di essere stata fortunata ad essere stata usata bene quando ho iniziato"-, ha detto Olsen a _FM104. "I creativi non sapevano cosa fare con me... Ma se c'è un buon modo per usare Wanda, sono sempre felice di tornare."_