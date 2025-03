Jonathan Majors vorrebbe tornare nel MCU con il ruolo di Kang: "Amo la Disney e i Marvel Studios"

Jonathan Majors ha rivelato che vorrebbe ritornare nel Marvel Cinematic Universe e interpretare nuovamente il ruolo di Kang il Conquistatore.

L'attore era stato licenziato dalla Disney a causa delle accuse di violenza domestica che gli erano state rivolte, situazione che aveva portato a degli importanti cambiamenti nei prossimi progetti cinematografici tratti dai fumetti.

La speranza di un ritorno nel MCU

Intervistato da USA Today, Jonathan Majors ha ora ammesso: "Disney, Marvel Studios, li adoro. Tom Hiddleston, ho amato lavorare con lui. Ho amato lavorare con Paul Rudd. Ho amato lavorare con Gugu Mbatha-Raw".

L'attore, che sta per tornare protagonista sugli schermi grazie a Magazine Dreams, ha aggiunto: "Amo il settore cinematografico così tanto e ora sono in una situazione in cui posso sentire l'amore da parte loro ed esprimere realmente il mio affetto nei loro confronti".

Jonathan nella parte di Kang

Majors, rispondendo a una domanda simile che gli è stata posta da Entertainment Weekly, aveva invece spiegato che sarebbe disposto a ritornare sugli schermi nel ruolo di Kang, sottolineando: "La versione di me che tornerebbe sarebbe diversa".

L'uscita di scena del personaggio

I Marvel Studios, nel 2023, hanno deciso di tagliare i rapporti con l'attore che aveva recitato nella parte del villain in occasione della serie Loki e nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in vista del film Avengers: Kang Dynasty di cui avrebbe dovuto essere assoluto protagonista. Lo studio, dopo il suo licenziamento, ha annunciato che il film si intitolerà Avengers: Doomsday e mostrerà il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU con la parte di Doctor Doom. Nel lungometraggio diretto dai fratelli Russo dovrebbero esserci anche altri volti molto amati dai fan al loro ritorno tra le fila dei cinecomic.