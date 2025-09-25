Marvel Zombies promossa o bocciata? Svelato il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie Marvel

La serie animata Marvel Zombies, spin-off dell'universo What If?, è finalmente approdata su Disney+ insieme alle prime recensioni della critica.

I primi giudizi, infatti, sono già approdato online, e le reazioni mostrano un'accoglienza moderatamente favorevole. In molti commenti si nota che, pur presentando elementi prevedibili, il progetto riesce a offrire sequenze piacevoli grazie all'azione splatter, ad alcuni colpi di scena e all'ambientazione zombie che sfrutta il Multiverso.

Solo quindici recensioni sono state caricate finora, e in base a esse il punteggio su Rotten Tomatoes è un 67% di pareri favorevoli. Sul fronte dei fan, invece, il Popcornmeter registra oltre 50 valutazioni e un risultato ancora più entusiasta: 85%, suggerendo che il pubblico ha reagito con maggiore favore rispetto alla critica.

Un'immagine della serie animata Marvel

Cosa dicono i critici di Marvel Zombies?

Tra le opinioni dei critici, alcune sono tiepide: io9 descrive la serie come "non un disastro, ma qualcosa di più del semplice intrattenimento sanguinoso", mentre IGN afferma che "Marvel Zombies può essere talvolta didascalico, ma riesce a dare ciò che il MCU non ha offerto negli ultimi anni".

Dall'altro lato, Discussing Film la considera "una proposta interessante sul piano concettuale, ma che finisce per rimanere nella media", e AV Club critica la vivacità dei protagonisti, sostenendo che "anche con l'apocalisse zombie a ravvivare la trama, i nuovi eroi appaiono meno vivi dei ghoul che li circondano". GamesRadar+, invece, ne apprezza l'approccio divertente, con momenti forti, uccisioni macabre e sorprese gradite.

Nonostante alcuni limiti, Marvel Zombies sembra inserirsi come un'aggiunta solida all'universo MCU animato, pur non eguagliando le vette raggiunte da X-Men '97 e Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere (rispettivamente al 99% e 97%). Con il 67%, si posiziona come la serie animata Marvel con il punteggio più basso finora e l'eventuale rinnovo per una seconda stagione dipenderà soprattutto dall'afflusso di spettatori su Disney+.

Una sequenza di Marvel Zombies su Disney+

L'apocalisse zombie targata Marvel

In Marvel Zombies, una misteriosa infezione dilaga nell'universo Marvel trasformando i supereroi in creature fameliche. Dopo essere stati contagiati, diversi membri degli Avengers e altri personaggi iconici diventano zombie potenti e quasi inarrestabili, mantenendo intatte le loro abilità ma guidati da un'insaziabile sete di carne. Il mondo, ridotto in rovina, diventa un campo di battaglia tra ciò che resta dell'umanità e questi ex-eroi corrotti dal virus.

Un piccolo gruppo di sopravvissuti - composto da eroi minori, volti nuovi e alcuni alleati ancora sani - si unisce per cercare una soluzione e fermare la minaccia. Attraversando paesaggi apocalittici e affrontando versioni zombie di figure leggendarie come Capitan America, Scarlet Witch o Iron Man, il team è costretto a superare perdite e sacrifici, combattendo contro il tempo e contro avversari che un tempo erano simboli di speranza. La serie è attualmente disponibile su Disney+.