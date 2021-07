I Marvel Studios e DC Films non saranno presenti al Comic-Con@Home 2021

Marvel Studios e Warner Bros DC Films non parteciperanno al Comic-Con@Home 2021, edizione virtuale del San Diego Comic-Con al via nelle prossime settimane. La notizia che getterà nel panico i fan della convention è stata appena lanciata da Deadline, che non specifica i motivi di tale scelta.

John Cena sul set di The Suicide Squad

Resta da capire se anche i titoli Marvel/Sony, Spider-Man: No Way Home), Venom - La furia di Carnage e Morbius seguiranno l'esempio rinunciando a partecipare.

Per Warner Bros., questo è il terzo anno consecutivo che la compagnia diserta il Comic-Con. L'ultima partecipazione risale al luglio 2018 con Gal Gadot e la regista Patty Jenkins che hanno svelato i primi contenuti esclusivi di Wonder Woman 1984. Nel 2019 Marvel ha rubato la scena con l'enorme annuncio della Fase 4 dell'MCU e dei piani per le serie Disney+, alla presenza dei membri del cast di Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Black Widow, WandaVision e di altre star dell'MCU. Warners ha, invece, optato per il Brazil Comic-Con a dicembre, dove ha lanciato Wonder Woman 1984 e Birds of Prey.

Al momento è confermata la presenza di Warner Bros. TV al San Diego Comic-Con@Home con Legends of Tomorrow, inoltre vi sarà la divisione DC Publishing.

Comic-Con@Home 2021 si terrà dal 23 al 25 luglio in forma virtuale. Dal 26 al 28 novembre ci sarà, invece, un'0edizione fisica del Comic-Con, anche se in forma ridotta.