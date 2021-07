Wolverine: Hugh Jackman ha anticipato il ritorno del personaggio nel Marvel Cinematic Universe?

Hugh Jackman ha detto addio al personaggio di Wolverine dopo diciassette anni di onorato servizio, ma ora l'attore avrebbe anticipato il ritorno dell'X-Men nel Marvel Cinematic Universe in alcune stories pubblicate su Instagram.

Le foto apparse nell'account Instagram di Hugh Jackman mostrano una fan art di Bosslogic degli artigli di Wolverine, seguita da una sua foto con il capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

Le due immagini diffuse ieri sono sicuramente interessanti, anche se non rappresentano una prova definitiva che Jackman stia tornando. L'immagine dell'attore con Feige proviene in realtà dal Comic-Con di San Diego nel 2013, e anche lo scorso anno il divo australiano ha spiegato che è ora di andare avanti, sottolineando che se i diritti degli X-Men fossero stati precedentemente nelle mani della Disney, forse le cose sarebbero andate diversamente.

Dopo diciassette anni nei panni del mutante Logan, Hugh Jackman ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a decidere di non interpretare più il personaggio, ma c'è ancora chi spera che cambi idea come il collega Ryan Reynolds, che lo vorrebbe al suo fianco nel prossimo film su Deadpool. Forse a convincerlo potrebbe riuscirci Kevin Feige, soprattutto con l'arrivo del Multiverso Marvel che, in una delle varie dimensioni, potrebbe essere abitato da diverse versioni di personaggi familiari, tra cui Wolverine. Magari Hugh Jackman si unirà all'MCU anche solo per un cameo di Wolverine in un futuro progetto Marvel prima di passare ufficialmente il testimone a un altro attore. Ma se questo progetto si concretizzerà lo scopriremo più avanti.